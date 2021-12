Bắt giam 6 đối tượng tham gia "hỗn chiến" ở Lâm Đồng

6 đối tượng tham gia vào vụ "hỗn chiến" ở thành phố Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về các tội “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng”.



Lâm Đồng: Tạm giữ hình sự 12 đối tượng liên quan vụ hỗn chiến tại quán karaoke

Địa điểm xảy ra vụ “hỗn chiến” ở thành phố Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng). Ảnh: Hải Đường





Chiều 15.12, Viện kiểm sát Nhân dân thành phố Bảo Lộc cho biết vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và phối hợp cùng Công an thành phố thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 6 bị can để điều tra về các tội “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng”.



Cụ thể, Đinh Trần Bảo Thiện (30 tuổi), trú tại Phường 1, thành phố Bảo Lộc bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội “Giết người”. Các đối tượng còn lại bao gồm: Trần Thế Hiệp (31 tuổi), Hoàng Minh Quyền (33 tuổi), Trần Ngọc Hưng (32 tuổi), Đặng Ngọc Thái (38 tuổi) và Nguyễn Anh Tuấn (35 tuổi), cùng trú tại thành phố Bảo Lộc bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Gây rối trật tự công cộng”.



Kết quả điều tra cho thấy, Đinh Trần Bảo Thiện là đối tượng trực tiếp dùng hung khí chém nhiều nhát vào đầu khiến anh T. bị trọng thương.



Còn các đối tượng: Hiệp, Quyền, Hưng, Thái và Nguyễn Anh Tuấn không trực tiếp gây thương tích cho nạn nhân, nhưng dùng hung khí nguy hiểm cùng tham gia vụ hỗn chiến gây mất an ninh trật tự tại địa phương.



Trước đó, Báo Lao Động thông tin, vào đêm 7.12, 6 đối tượng nói trên cùng tham gia vào vụ "hỗn chiến" xảy ra trên đường Chu Văn An, ở thành phố Bảo Lộc.



Vụ "hỗn chiến" khiến anh Đinh Anh T. (27 tuổi,) trú tại phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc bị chém trọng thương phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng chấn thượng sọ não. Hiện anh T. đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (thành phố Hồ Chí Minh).

