Bắt giam 2 đối tượng gây thương tích cho bạn nhậu

Bực tức vì bị đánh trong lúc ăn nhậu, 2 đối tượng ở huyện Krông Nô (tỉnh Đắk Nông) đã về nhà lấy dao, gậy sắt đi tìm nhóm người đánh mình để trả thù. Kết quả, 2 đối tượng này đã bị bắt giam vì đã gây thương tích cho 2 người khác phải nhập viện cấp cứu.



Đối tượng Nguyễn Hồng Vũ và Huỳnh Văn Trí cùng hung khí gây án tại cơ quan điều tra. Ảnh: Minh Quỳnh

Vào lúc 4h sáng ngày 20.12, chị Nguyễn Thị L., ở thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô đến Công an huyện Krông Nô trình báo việc con trai chị là Nguyễn Đức H. và một người bạn tên V. bị đâm thương tích tại khu vực chợ Chiều thuộc thôn Nam Phú, xã Nam Đà (Krông Nô).

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Krông Nô đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với Công an xã Nam Đà triển khai các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, truy bắt đối tượng.

Sau hơn 1 giờ đồng hồ, kể từ khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an huyện Krông Nô nhanh chóng điều tra, bắt giữ 2 đối tượng dùng dao đâm, gây thương tích cho Hiếu và Vương. Các đối tượng gây ra vụ việc là Nguyễn Hồng Vũ (SN 1993) và Huỳnh Văn Trí (SN 1995), cùng trú tại xã Nam Đà.

Quá trình điều tra, lực lượng công an đã thu giữ 2 con dao nhọn, 1 gậy sắt là hung khi mà các đối tượng sử dụng để gây án. Bước đầu, các đối tượng Vũ và Trí khai nhận, khoảng 23h, ngày 19.12, hai người trên đường đi chơi về qua quán cháo trên đường Nguyễn Tất Thành, thị trấn Đắk Mâm thì V. và H. gọi vào ăn nhậu cùng.

Trong lúc ăn nhậu, V. dùng tay đánh vào mặt Trí. Thấy vậy, Vũ vào can thì bị nhóm của V. đánh nhưng được mọi người can ngăn. Do bực tức vì vô cớ bị đánh nên trên đường về, Trí rủ Vũ về nhà lấy hung khí đi tìm nhóm V. đánh trả thù.

Sau đó Vũ và Trí cầm theo 2 con dao và 1 cây sắt đi tìm nhóm của V.. Đến khoảng 1h35’ sáng ngày 20.12, Trí và Vũ gặp V., H. tại khu chợ Chiều và dùng hung khí tấn công gây thương tích cho V. và H. rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau đó, V. và H. đã được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Krông Nô để cấp cứu, điều trị.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Krông Nô đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Hồng Vũ và Huỳnh Văn Trí để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích, xử lý theo quy định của pháp luật.