Thiệt hại gần 240 tỉ đồng vì mưa lũ, Đắk Lắk đề nghị Trung ương hỗ trợ

Các đợt mưa lũ lớn vừa qua gây thiệt hại vật chất ở Đắk Lắk gần 240 tỉ đồng. Tỉnh này vừa có tờ trình đề nghị Trung ương xem xét hỗ trợ khắc phục hậu quả.





Ngày 13.11, UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết đã có tờ trình đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, Bộ NN-PTNT, Bộ Tài chính xem xét hỗ trợ kinh phí nhằm khắc phục hậu quả thiên tai do mưa lũ gây ra trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh này.





Các đợt mưa lũ vừa qua làm ngập hàng nghìn ha lúa ở Đắk Lắk. Ảnh: Hoàng Bình



Theo nội dung tờ trình, đến hết tháng 10.2021, trên địa bàn Đắk Lắk xảy ra nhiều đợt thiên tai; trong đó có 4 đợt mưa lũ lớn gây thiệt hại về sản xuất, công trình cơ sở hạ tầng và nhiều tài sản khác, ước tổng thiệt hại 237,6 tỉ đồng. Các khu vực trọng điểm xảy ra mưa lũ lớn gồm các huyện: Ea Súp, Lắk, M’Đrắk, Krông Bông, Krông Ana, Cư Mgar, Ea Kar…



Qua thống kê, mưa lũ ảnh hưởng hơn 9.200 ha cây trồng; 7.400 con gia cầm, gia súc bị nước cuốn trôi; 70,2 ha ao nuôi cá bị ngập lụt; gần 33 km kênh mương các loại bị xói lở; nhiều công trình thủy lợi bị hư hỏng, đặc biệt có 6 công trình đầu mối bị hư hỏng nghiêm trọng. Có 2,6 km đường quốc lộ 14C bị sạt lở; 37,5 km đường giao thông các loại bị sạt lở, hư hỏng...



Sạt lở do mưa lũ trên tuyến đường liên xã ở H.Lắk hồi tháng 5.2021 - Ảnh người dân cung cấp



Ngoài ra, có 35 nhà dân bị hư hỏng; 484 lượt nhà bị ngập; 406 hộ phải thực hiện sơ tán; 36 phòng học bị hư hỏng; hơn 300 m tường rào bị đổ, ngã,...



Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, tỉnh đã chủ động sử dụng nguồn lực địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai; trong đó ưu tiên hỗ trợ dân sinh, khắc phục khẩn cấp một số sự cố công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu. Tuy nhiên, với mức độ thiệt hại lớn do mưa lũ gây ra trên địa bàn, công tác khắc phục hậu quả thiên tai gặp nhiều khó khăn do kinh phí thực hiện vượt quá khả năng cân đối của địa phương, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế của tỉnh và điều kiện sinh hoạt, sản xuất của nhân dân.



Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Đắk Lắk đề xuất T.Ư xem xét hỗ trợ 251,5 tỉ đồng (tương đương 80% tổng nhu cầu 299,3 tỉ đồng) để khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra trên địa bàn trong năm 2021. Trong đó, kinh phí để hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai gây ra theo Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 9.1.2017 của Chính phủ là 12 tỉ đồng. Kinh phí khắc phục, sửa chữa công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu 239,5 tỉ đồng.



Theo Trung Chuyên (TNO)