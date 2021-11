Lâm Đồng: Xôn xao clip cán bộ công an Lâm Hà chĩa súng đe dọa nhân viên y tế ở Đức Trọng

Được nhắc nhở đeo khẩu trang trước khi vào bệnh viện, một cán bộ công an H.Lâm Hà (Lâm Đồng) đã có lời nói thóa mạ, thậm chí chĩa súng đe dọa nhân viên y tế.





Ngày 13.11, một lãnh đạo H.Đức Trọng (Lâm Đồng) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ một cán bộ công an H.Lâm Hà (Lâm Đồng) đưa người nhà đến Trung tâm Y tế Đức Trọng (TTYT) cấp cứu, khi được nhắc nhở đeo khẩu trang trước khi vào viện thì người này có những lời nói thóa mạ và chĩa súng đe dọa nhân viên y tế trực.



Thanh niên mặc áo đỏ tay phải cầm súng đang thóa mạ các nhân viên y tế - Ảnh cắt từ clip



Theo clip dài đúng 1 phút đang lan truyền trên các trang mạng, camera an ninh của TTYT ghi lại, vụ việc xảy ra vào lúc 23 giờ 21 phút ngày 11.11 khi trời đang mưa lớn.



Thời điểm đó, sau khi chiếc ô tô màu trắng dừng lại trước sảnh TTYT, một người đàn ông chờ sẵn tới mở cửa xe để một phụ nữ mặc áo đỏ không đeo khẩu trang bế một em bé bước xuống xe.



Theo sau là một thanh niên mặc áo đỏ, quần ngắn, cũng không đeo khẩu trang bước vào. Lúc này loa của TTYT thông báo “yêu cầu đeo khẩu trang” để phòng chống dịch.



Người thanh niên (áo đỏ) cầm súng bước vào TTYT Đức Trọng - Ảnh cắt từ clip



Thế nhưng nam thanh niên mặc áo đỏ không tuân thủ còn lớn tiếng chửi thề, thóa mạ nhân viên y tế. Các nhân viên y tế chưa kịp phản ứng thì bị nam thanh niên xô đẩy và cầm súng chĩa thẳng vào người, khiến các nhân viên y tế hết sức hoảng loạn.





Các nhân viên y tế chờ sẵn ở sảnh để đón bệnh nhân, nhưng lại bị thanh niên áo đỏ thóa mạ, chĩa súng đe dọa khi được nhắc đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19 - Ảnh cắt từ clip



Mặc cho người đàn ông đi cùng can ngăn, nhưng nam thanh niên áo đỏ tiếp tục chửi tục lớn tiếng, xô đẩy và cầm súng chĩa vào các nhân viên y tế khiến họ chạy tán loạn



Cũng theo lãnh đạo H.Đức Trọng, bước đầu xác định nam thanh niên chĩa súng đe dọa nhân viên y tế tên là N.D.N (31 tuổi), đang công tác tại Công an H.Lâm Hà (Lâm Đồng). Vụ việc đang được ngành công an làm rõ để xử lý nghiêm.



