Lâm Đồng tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

UBND Tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành văn bản về việc tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là việc tổ chức cách ly y tế tại nhà đối với F1, tổ chức xét nghiệm nhanh cho cán bộ, công chức, viên chức 3 ngày/1 lần; người dân khi đến/về tỉnh Lâm Đồng phải có xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính còn hiệu lực (trong vòng 72 giờ).



Người dân khai báo y tế khi vào chợ Đà Lạt





Để thực hiện tốt “mục tiêu kép” phòng chống dịch hiệu qu, đảm bảo an toàn sức khỏe, tính mạng của người dân và phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, có hiệu quả các nội dung chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh (đặc biệt là Quyết định số 2563/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh); lấy người dân là trung tâm, chủ thể trong phòng chống dịch và phục hồi sản xuất kinh doanh; tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác; gắn công tác phòng chống dịch bệnh với việc phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:



Tổ chức cách ly y tế tại nhà các đối tượng F1 đủ điều kiện theo đúng quy định (chú ý, hướng dẫn người dân sắp xếp lại cuộc sống gia đình phù hợp, đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch); tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc tổ chức triển khai thực hiện và kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong phòng chống dịch Covid-19; đối với các trường hợp F1 không đủ điều kiện, áp dụng cách ly tập trung theo quy định.



Tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương; tổ chức tự xét nghiệm nhanh cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 3 ngày/1 lần; yêu cầu các tổ chức cá nhân đến liên hệ công tác phải tiêm đủ số mũi vắc xin và xét nghiệm âm tính trong thời hạn quy định.



Tiếp tục thực hiện rà soát tất cả những người đi về từ các tỉnh, thành phố có số mắc và nguy cơ lây nhiễm cao; chủ động giám sát, xét nghiệm các trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh nhất là những người về từ các tỉnh, thành phố có số mắc cao và các địa bàn dịch cấp độ 3, 4... để tổ chức cách ly, theo dõi sức khỏe phù hợp, xử lý kịp thời; phát huy vai trò hệ thống chính trị cơ sở, đặc biệt tổ Covid-19 dựa vào cộng đồng trong giám sát, xét nghiệm, theo dõi cách ly y tế.



Tăng cường thông tin, truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, vận động người dân từ khu vực có dịch hạn chế đến/về tỉnh Lâm Đồng khi không cần thiết; khi đến/về tỉnh Lâm Đồng phải có xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính còn hiệu lực (trong vòng 72 giờ); chủ động khai báo với chính quyền, y tế địa phương để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe và áp dụng các biện pháp phòng bệnh theo quy định.



UBND tỉnh giao Sở Y tế triển khai các nhiệm vụ theo chức trách, nhiệm vụ được giao. Trong đó, hướng dẫn người dân cách tự xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng test nhanh kháng nguyên; chỉ đạo các cơ sở bán lẻ thuốc cung cấp test nhanh kháng nguyên cho người dân có nhu cầu mua và tự tiến hành xét nghiệm tại nhà; cho phép các cơ sở bán lẻ thuốc kinh doanh trở lại các mặt hàng thuốc điều trị các triệu chứng như: Ho, sốt, sổ mũi... (chú ý, cập nhật danh sách người mua, trường hợp nghi ngờ nhiễm Covid-19 hướng dẫn người bệnh đến cơ sở y tế làm xét nghiệm sàng lọc theo quy định).



UBND các huyện, thành phố rà soát kế hoạch điều trị Covid-19 tại địa phương theo nguyên tắc 4 tại chỗ; chủ động cân đối kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch; đảm bảo giường bệnh điều trị tầng 1, từ 100 - 200 giường bệnh/huyện, thành phố và các điều kiện cần thiết để đảm bảo hoạt động của các Cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 được giao quản lý đáp ứng các tình huống dịch trong tình hình mới.



Xây dựng kế hoạch thiết lập các trạm y tế lưu động (dự kiến 50-100 người nhiễm thành lập 1 Trạm Y tế lưu động, tối thiểu 5 cán bộ/trạm y tế), sẵn sàng đưa vào hoạt động khi cần thiết; chỉ đạo đảm bảo nhân lực, 6 oxy y tế và tổ chức tập huấn, hướng dẫn chuyên môn cho các trạm y tế lưu động theo quy định tại Quyết định số 4377/QĐ-BYT ngày 11/9/2021 của Bộ Y tế; chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai điều trị bệnh nhân Covid-19 tại nhà khi có chỉ đạo của cấp có thẩm quyền. Chỉ đạo các phòng, ban, đoàn thể tại địa phương phối hợp với ngành Y tế trong công tác điều tra, truy vết, theo dõi giám sát cách ly F1... việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.



UBND huyện chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, hàng ngày, đánh giá và cập nhật cấp độ dịch tại địa bàn quản lý; chủ động thực hiện điều chỉnh kế hoạch, phương án phòng, chống dịch theo cấp độ dịch phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Kiểm tra, giám sát, quản lý việc thực việc cách ly tại nhà theo đúng quy định; tuyệt đối không để F1 cách ly tại nhà đi ra ngoài, làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh...



http://baolamdong.vn/xahoi/202111/lam-dong-tang-cuong-kiem-tra-giam-sat-viec-thuc-hien-cac-bien-phap-phong-chong-dich-covid-19-3090256/

Theo C.PHONG (LĐ online)