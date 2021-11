Lâm Đồng tạm dừng một số dịch vụ từ 0 giờ ngày 9/11

Ngày 7/11, UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố tăng cường hiệu lực, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Một số hoạt động dịch vụ phải tạm dừng cũng như các biện pháp phòng chống dịch được yêu cầu tăng cường ở mức cao hơn trên địa bàn.



Người dân, tổ chức, các cơ quan được yêu tuân thủ nghiêm 5K và các quy định của tỉnh trong phòng chống dịch Covid-19



Theo nhận định từ UBND tỉnh, từ khi xuất hiện ca bệnh đầu tiên vào ngày 2/7 đến ngày 15/10/2021, toàn tỉnh ghi nhận 403 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 (trung bình mỗi tháng ghi nhận khoản 115 trường hợp). Tuy nhiên, đến ngày 5/11, sau 20 ngày triển khai Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ (Quyết định số 2563/QĐ-UBND của UBND tỉnh), toàn tỉnh đã ghi nhận 639 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 (tăng thêm 236 trường hợp); tỉnh Lâm Đồng thuộc khu vực nguy cơ trung bình (vùng vàng) với Covid-19 và đã có 10/12 huyện, thành phố thuộc khu vực nguy cơ trung bình (vùng vàng); tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh bùng phát trên diện rộng nếu không có những biện pháp phòng, chống dịch kịp thời, hiệu quả và kiên quyết.



Ngày 5/11, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức họp để nghe báo cáo và triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Sau khi nghe Giám đốc Sở Y tế báo cáo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian vừa qua; ý kiến của các đồng chí tham dự; đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh kết luận và chỉ đạo như sau:



Trong thời gian qua, nhiều địa phương và một số sở, ngành, cơ quan, đơn vị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, bình tĩnh, tự tin, sáng tạo triển khai kịp thời, quyết liệt, nhanh chóng, có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch; bên cạnh đó, một số sở, ngành, địa phương có dấu hiệu chủ quan, lơ là, buông lỏng các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 thuộc lĩnh vực phụ trách; nhiều cơ sở cung cấp dịch vụ chưa tuân thủ nghiêm các quy định của tỉnh trong quá trình hoạt động, ý thức người dân và người về từ vùng dịch chưa cao.



Để thực hiện tốt “mục tiêu kép” phòng chống dịch hiệu quả và phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ, yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, có hiệu quả các nội dung chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; lấy người dân là trung tâm, chủ thể trong phòng chống dịch và phục hồi sản xuất kinh doanh; tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, tự mãn với kết quả đã đạt được; gắn công tác phòng chống dịch bệnh với việc phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:



Kể từ 0 giờ ngày 9/11, tiếp tục tạm dừng các hoạt động dịch vụ như: Vũ trường, quán Bar, chợ đêm; đồng thời, tạm dừng các hoạt động dịch vụ sau cho đến khi có thông báo mới: Karaoke, massage, rạp chiếu phim, internet, trò chơi điện tử. Các hoạt động, dịch vụ khác được phép hoạt động nhưng phải tuân thủ nghiêm 5K và các quy định của tỉnh trong phòng chống dịch Covid-19.



UBND tỉnh giao Sở Y tế tiếp tục triển khai hoặc tham mưu triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; chú ý triển khai công tác xét nghiệm thần tốc, xét nghiệm nhiều vòng ở các địa bàn nguy cơ cao, rất cao giúp nhanh chóng phát hiện, bóc tách các trường hợp mắc, hạn chế lây lan và giúp người mắc tiếp cận các dịch vụ y tế từ sớm, từ xa, từ cơ sở; đồng thời, đánh giá được mức độ nguy cơ của từng địa bàn để thu hẹp phạm vi và rút ngắn thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Hướng dẫn UBND các huyện, thành phố thiết lập hệ thống chăm sóc, điều trị giảm tử vong, hình thành trạm y tế lưu động đế cung cấp các dịch vụ y tế cho người dân từ sớm, từ xa, ngay tại cơ sở, đặc biệt là tại các địa bàn áp dụng các biện pháp phong tỏa, cách ly y tế trong phòng chống dịch.



Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn sử dụng phần mềm phòng chống dịch thống nhất trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện tối đa cho người dân trong việc khai báo y tế. Chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lâm Đồng tăng cường tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm Thông điệp 5K của Bộ Y tế, khai báo y tế trung thực và chịu trách nhiệm nếu để lây lan dịch bệnh do khai báo không trung thực; tuyên truyền, vận động người dân tỉnh khác hạn chế tối đa việc đến thăm người thân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong giai đoạn hiện nay. Thông báo ngay cho cơ quan y tế trên địa bàn trong trường hợp xuất hiện các triệu chứng sốt, ho, đau họng, khó thở, giảm hoặc mất vị giác hoặc khứu giác.



Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 thuộc lĩnh vực mình quản lý; đặc biệt, việc các cơ sở kinh doanh, cung cấp dịch vụ tuân thủ quy định của UBND tỉnh tại Quyết định số 2563/QĐ-UBND ngày 15/10/2021.



Đối với UBND các huyện, thành phố: Tăng cường quản lý, theo dõi việc thực hiện cách ly y tế tại nhà và tự theo dõi sức khỏe tại nhà; hướng dẫn người đến/về tỉnh Lâm Đồng viết cam kết tại địa phương; kịp thời phát hiện các trường hợp không tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.



Tiếp tục duy trì hoạt động và phát huy vai trò của các Tổ Covid-19 cộng đồng trong việc truyền thông, vận động, nhắc nhở nhân dân các biện pháp phòng chống dịch; duy trì hoạt động của các chốt bảo vệ vùng xanh; yêu cầu và hướng dẫn người dân tự theo dõi sức khỏe, chủ động khai báo y tế khi bản thân hoặc người trong gia đình có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh; phát hiện, báo cáo các cấp có thẩm quyền những trường hợp không tự giác khai báo y tế, không chấp hành thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; truy vết những người có tiếp xúc gần với người nhiễm Covid-19 và thực hiện các nhiệm vụ khác phù hợp với khả năng do Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch cấp xã, phường phân công.

Theo C.THÀNH (LĐ online)