Kon Tum: Khởi tố một nam sinh 16 tuổi về tội giết người

Bị nhóm thanh niên chặn đường hành hung, nam sinh lớp 11 rút dao đâm chết người. Cơ quan chức năng Kon Tum đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam nam sinh 16 tuổi này để điều tra về tội giết người.

Ngày 18.11, Viện KSND tỉnh Kon Tum cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với nam sinh V.X.H (16 tuổi, trú xã Vinh Quang, TP.Kon Tum) để điều tra về tội giết người.



Sau khi bị đâm, T.V.T được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Ảnh: C.T.V

Theo cơ quan điều tra, thời gian gần đây, T.V.T (16 tuổi, trú tại xã Kroong, TP.Kon Tum) phát hiện V.X.H nhắn tin thân mật với người yêu của mình. Bực tức, T. hẹn H. đến cầu số 4, xã Kroong để giải quyết mâu thuẫn nhưng H. không đến.

Khoảng 9 giờ 30 ngày 10.11, T.V.T rủ thêm N.X.H.V (17 tuổi), Nguyễn Xuân Trường (19 tuổi), Nguyễn Chung Tình (19 tuổi, cùng trú tại xã Kroong) đến Trường THPT Ngô Mây để tìm đánh V.X.H (là học sinh lớp 11 của trường này).

Đến khoảng 10 giờ 30 cùng ngày, khi H. đang trên đường đi học về thì bị nhóm T.V.T chặn đường. Tại đây, T.V.T xông đến và cầm mũ bảo hiểm đánh liên tiếp vào đầu V.X.H làm vỡ mũ bảo hiểm. Bị đánh, V.X.H lấy 1 con dao bấm ở trong túi áo khoác đâm 1 nhát vào vùng ngực của T.V.T rồi rút dao ra và bỏ chạy vào trong Trường THPT Ngô Mây.

Trong lúc bỏ chạy vào trong trường, V.X.H ném con dao gây án ở gần xe đẩy rác. Thấy V.X.H bỏ chạy, Nguyễn Chung Tình liền đuổi theo vào phòng giám hiệu của trường thì bị các thầy giáo ngăn lại và trình báo cơ quan công an đến điều tra xử lý vụ việc.

Sau khi bị đâm, T.V.T đã được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong ngay sau đó.

Liên quan đến vụ án "nam sinh 16 tuổi giết người", 3 người đi cùng T. đang bị Công an H.Sa Thầy (Kon Tum) điều tra trong một vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Hiện cả 3 đối tượng này đã bị Cơ quan CSĐT Công an H.Sa Thầy (Kon Tum) khởi tố bị can về tội cố ý gây thương tích.