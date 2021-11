Kon Tum: Hỏa hoạn trong đêm, cháu bé 1 tuổi tử vong

Nguyên nhân ban đầu vụ hỏa hoạn được xác định là do gia đình chị Y Đường (xã Ngọc Linh, H.Đăk Glei, Kon Tum) mua 5 lít xăng về dự trữ trong nhà. Tuy nhiên can xăng không may bị đổ chảy lan vào bếp khiến căn nhà bị thiêu rụi.

Ngày 30.11, ông A Núi, Phó chủ tịch UBND xã Ngọc Linh (H.Đăk Glei, Kon Tum), cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ hỏa hoạn khiến 1 cháu nhỏ tử vong và 2 người khác bị thương.



Căn nhà của chị Y Đường bị thiêu rụi hoàn toàn. Ảnh: Thiên Ân

Trước đó, đêm 28.11, căn nhà của gia đình chị Y Đường (20 tuổi, ở thôn Ngọc Súc, xã Ngọc Linh) bất ngờ bốc cháy. Vụ hỏa hoạn khiến cháu A Phiếu (1 tuổi, con trai chị Y Đường) tử vong. Chị Y Đường và mẹ là bà Y Bấy (41 tuổi) bị bỏng nặng, hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum. Toàn bộ vật dụng trong nhà bị thiêu rụi hoàn toàn.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do gia đình chị Y Đường mua 5 lít xăng về dự trữ trong nhà. Tuy nhiên can xăng không may bị đổ chảy lan vào bếp khiến căn nhà bị thiêu rụi.

Sau khi nhận thông tin vụ việc, lãnh đạo UBND xã Ngọc Linh đã đến thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ cho gia đình 3 triệu đồng gồm tiền mặt và các nhu yếu phẩm thiết yếu như chăn, gạo, dầu ăn, bột ngọt, nước mắm, muối…

Ông A Núi cho biết, gia đình không may gặp hỏa hoạn thuộc diện hộ nghèo. Hiện gia đình đang phải mượn nhà rông của thôn để ở tạm. Xã đang vận động người dân thôn Ngọc Súc đóng góp gạo và vật dụng khác để giúp đỡ hộ gia đình bị nạn, đồng thời huy động lực lượng dân quân, thanh niên cùng nhân dân trong thôn hỗ trợ vật liệu dựng nhà tạm cho gia đình.

“Chúng tôi rất mong các đơn vị, nhà hảo tâm ủng hộ, giúp đỡ cho hộ gia đình sớm vượt qua khó khăn, hoạn nạn”, ông A Núi nói.