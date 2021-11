Kon Tum: Đề nghị truy tố kẻ trộm tài sản ở hàng loạt trường học

Bị can Nguyên thực hiện hàng loạt vụ trộm tài sản là máy in, máy vi tính, laptop, ti vi... tại 10 trường học trên địa bàn tỉnh Kon Tum.





Ngày 13.11, Công an H.Tu Mơ Rông (Kon Tum) cho biết đã hoàn tất hồ sơ và chuyển đến Viện KSND H.Tu Mơ Rông đề nghị truy tố bị can Lý Văn Nguyên (24 tuổi, quê ở H.Bắc Mê, Hà Giang) về tội trộm cắp tài sản. Nguyên là bị can đã thực hiện hàng chục vụ trộm cắp tại các trường học trên địa bàn tỉnh Kon Tum.



Lý Văn Nguyên tại cơ quan điều tra - Ảnh: Thiên Ân



Theo điều tra của cơ quan công an, khoảng 0 giờ ngày 17.7, Lý Văn Nguyên cùng với 2 người khác đột nhập vào điểm Trường bán trú tiểu học xã Đăk Sao (xã Đăk Sao, H.Tu Mơ Rông) đã lấy trộm 1 máy tính và 1 máy in, sau đó tẩu thoát.



Đến khoảng 16 giờ ngày 17.7, một giáo viên tại điểm trường phát hiện mất số tài sản nói trên, liền trình báo cơ quan công an.



Sau khi nhận tin báo, cơ quan công an tiến hành điều tra và xác định Nguyên là nghi phạm nên mời về trụ sở làm việc. Làm việc với cơ quan điều tra, Nguyên khai nhận đã bán số tài sản trên lấy tiền tiêu xài cá nhân.



Ngoài vụ trộm trên, Nguyên còn khai nhận đã thực hiện hàng loạt vụ trộm máy in, máy vi tính, laptop, ti vi tại 10 trường mầm non, tiểu học trên địa bàn 3 huyện Tu Mơ Rông, Đăk Hà, Đăk Tô.



Táo tợn hơn, có vụ Nguyên còn ngủ luôn tại hiện trường đến sáng mới rời đi. Cụ thể ngày 15.3, Nguyên đón xe buýt đi từ TP.Kon Tum đến xã Đăk La (H.Đăk Hà). Sau đó, Nguyên đến 1 quán internet chơi game. Khoảng 22 giờ, Nguyên đi bộ đến Trường mầm non xã Đăk La. Quan sát không thấy có người bảo vệ, Nguyên trèo rào để đột nhập vào trường. Tại đây Nguyên đến 1 giường trong phòng nằm ngủ. Đến khoảng 4 giờ sáng 16.3, Nguyên thức dậy, lấy trộm 2 máy in rồi cạy cửa, trèo rào ra ngoài.



Tất cả những tài sản trộm được Nguyên đều chụp hình rồi rao bán trên mạng xã hội. Khi có người mua Nguyên liền gửi theo xe khách đến địa chỉ người nhận rồi nhờ tài xế nhận tiền giúp.



Lý Văn Nguyên cùng tang vật của các vụ án - Ảnh: Thiên Ân



Trước đó, Nguyên có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản và bị TAND tỉnh Hà Giang xử phạt 11 tháng tù. Năm 2016, Nguyên chấp hành xong án phạt tù và trở về địa phương sinh sống. Đầu năm 2020, Nguyên đến tạm trú tại TT.Plei Kần (H.Ngọc Hồi, Kon Tum) làm công nhân cạo mủ cao su. Nguyên đã lợi dụng sơ hở trong việc quản lý, bảo vệ tài sản ở các trường học để thực hiện các vụ trộm cắp tài sản.

Theo ĐỨC NHẬT (TNO)