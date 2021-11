Kon Tum: CSGT bắt nghi phạm vận chuyển 3,3 kg ma túy đá

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên QL14, tổ công tác thuộc Phòng CSGT tỉnh Kon Tum đã phát hiện, bắt giữ 1 nghi phạm vận chuyển 3,3 kg ma túy đá.





Ngày 17.11, UBND tỉnh Kon Tum đã tổ chức khen thưởng đột xuất Phòng CSGT tỉnh vì thành tích bắt được đối tượng vận chuyển khoảng 3,3 kg ma túy đá.





Nghi phạm Tình bị Phòng CSGT tỉnh Kon Tum bắt giữ khi đang vận chuyển 3,3 kg ma túy đá. Ảnh: Thiên Ân



Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 12.11, tổ công tác của Trạm CSGT Ngọc Hồi (thuộc Phòng CSGT tỉnh Kon Tum) thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát giao thông trên tuyến QL14 đoạn qua thôn Măng Khênh (xã Đăk Man, H.Đăk Glei).



Tại đây, qua trinh sát, tổ công tác nhận được thông tin về việc 1 nghi phạm đi trên xe khách BS 37B-025.60 từ H.Ngọc Hồi về Nghệ An có biểu hiện vận chuyển hàng cấm. Ngay lập tức, tổ công tác đã dừng phương tiện để kiểm tra. Đồng thời, Phòng CSGT đã thông báo cho Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp điều tra làm rõ vụ việc.



Sau đó, lực lượng chức năng phát hiện Lê Trung Tình (40 tuổi, trú tại Nghệ An) mang theo một ba lô màu đen chứa 3 túi ni lông màu vàng bên trong chứa chất rắn màu trắng, tổng trọng lượng khoảng 3,3 kg.



Qua công tác đấu tranh ban đầu, Lê Trung Tình khai nhận cả 3 túi ni lông trên là ma túy đá. Tổ công tác đã lập biên bản đồng thời bàn giao người, tang vật cho Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Kon Tum để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.



Phòng CSGT tỉnh Kon Tum được khen thưởng đột xuất vì có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy. Ảnh: Thiên Ân



Trước chiến công trên, UBND tỉnh Kon Tum đã quyết định khen thưởng đột xuất cho tập thể Phòng CSGT vì có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy trên tuyến giao thông.

Theo ĐỨC NHẬT (TNO)