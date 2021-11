Kon Tum: Bắt nghi phạm dùng chày giết em trai

IA đã sử dụng một chiếc chày đánh nhiều nhát vào vùng đầu em trai khiến A Kong tử vong. Sau 2 giờ gây án, nghi phạm đã bị công an bắt giữ.

Ngày 3.11, Công an xã Chư Hreng (TP.Kon Tum) cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng Công an TP.Kon Tum (Kon Tum) truy bắt được nghi phạm giết người sau 2 giờ gây án.



Nghi phạm IA bị cơ quan công an bắt giữ sau 2 giờ gây án. Ảnh: Công an cung cấp

Theo đó, khoảng 13 giờ ngày 2.11, Công an xã Chư Hreng nhận được thông tin trình báo từ công dân về việc IA (34 tuổi, trú thôn Plei Gioi, xã Chư Hreng) có hành vi sát hại em trai mình là A Kong (28 tuổi). Sau khi gây án, IA liền bỏ trốn.

Công an xã đã nhanh chóng tổ chức lực lượng đến hiện trường đồng thời báo cáo Công an TP.Kon Tum. Ngay lập tức, Công an TP.Kon Tum đã phối hợp cùng công an xã chia thành 2 tổ. Một tổ phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi; một tổ trinh sát khẩn trương thu thập thông tin và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ nhằm truy bắt nghi phạm.

Đến khoảng 15 giờ 15 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt được IA khi nghi phạm này đang lẩn trốn.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định, trưa 2.11, giữa A Kong và IA có mâu thuẫn rồi xảy ra xô xát với nhau. IA đã sử dụng một chiếc chày bằng gỗ dài khoảng 1,2 m đánh nhiều nhát vào vùng đầu em trai khiến A Kong tử vong. Sau khi gây án IA mang theo chiếc chày và bỏ trốn. A Kong được xác định đã tử vong tại chỗ do vỡ hộp sọ.