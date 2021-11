Khởi tố đối tượng đánh nhân viên y tế ở Đắk Nông

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk R'lấp vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng đánh nhân viên Trung tâm Y tế huyện Đắk R'lấp (tỉnh Đắk Nông).



Đối tượng Thuận tại cơ quan điều tra. Ảnh: Quỳnh Hiển



Chiều ngày 25.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk R’lấp cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Đức Thuận (SN 1987), trú tại xã Quảng Tín, (huyện Đắk R’lấp) về hành vi cố ý gây thương tích.



Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, ngày 16.10.2021, anh Lê Bá Hoà (SN 1987), là nhân viên điều dưỡng của Trung tâm Y tế huyện Đắk R’lấp đang thực hiện nhiệm vụ tại Khoa Hồi sức cấp cứu của Trung tâm Y tế huyện Đắk R’lấp.



Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, Khoa Hồi sức cấp cứu tiếp nhận bệnh nhân T. được chồng là Nguyễn Đức Thuận và người thân đưa đến cấp cứu do uống thuốc sâu. Anh Hoà tiếp nhận bệnh nhân T. rồi đi ra phía sau mở cửa phòng súc ruột nằm ở phía sau và tách biệt với phòng tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu. Sau đó, anh Hòa hướng dẫn Thuận đưa chị T. đến phòng súc ruột để xử lý.



Cho rằng anh Hoà xử lý thiếu khẩn trương và lo lắng cho sức khoẻ, tính mạng của chị T. nên Thuận đã dùng tay đấm nhiều cái vào vùng đầu, mặt của anh Hoà. Anh Hoà bỏ đi vào bên trong thì bị Thuận đuổi theo tiếp tục đánh vào đầu mặt của anh Hoà... Kết quả, anh Hòa bị đánh chấn thương, sưng nề vùng đầu và suy nhược, phải điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đắk R’lấp.



Không những vậy, sau khi đánh nạn nhân, đối tượng Thuận còn đi ra ngoài hành lang đập phá một số đồ đạc khác. Toàn bộ hành vi của Thuận đã được camera giám sát của Trung tâm Y tế huyện Đắk R’lấp ghi lại.



Sau khi xảy ra sự việc anh Hoà đã làm đơn tố cáo hành vi phạm tội của Thuận đến cơ quan chức năng. Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk R’lấp đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm hành vi của Nguyễn Đức Thuận theo quy định của pháp luật.

Theo Bảo Lâm (LĐO)