Khởi tố đối tượng đánh người gây thương tích vì từ chối... đua xe

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Cư Jút (tỉnh Đắk Nông) vừa phê chuẩn quyết định khởi tố đối tượng đánh người gây thương tích 32% chỉ vì người này từ chối đua xe.

Chiều 6.11, ông Trần Hữu Tâm, Viện Trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Cư Jút cho biết đơn vị vừa phê chuẩn lệnh khởi tố bị can Vũ Văn Thành (SN 2003), trú tại thị trấn Ea T'ling về hành vi cố ý gây thương tích.

Thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 29.9.2021, Vũ Văn Thành điều khiển xe môtô từ ngã ba Hồ Trúc (thị trấn EaTling) đi ra đường Nguyễn Văn Linh vào hướng xã Nam Dong (huyện Cư Jút). Trên đường đi, Thành gặp gặp Dương Văn Hiếu (SN 2002, trú tại xã Nam Dong) đang điều khiển xe môtô đi phía trước.

Lúc này, Thành đuổi theo chặn xe Hiếu lại và nói “đua xe không” thì Hiếu lập tức từ chối. Do Hiếu không đồng ý nên Thành dùng tay đấm liên tiếp vào mặt, vào vai Hiếu. Mặc dù, Hiếu xin tha nhưng Thành vẫn tiếp tục đánh nên Hiếu phản kháng lại.

Tuy nhiên, lúc này Thành cầm 2 cục gạch đuổi đánh và ném trúng đầu Hiếu làm Hiếu ngã xuống, bất tỉnh. Tiếp đó, Thành thấy người dân mở cửa đi ra nên điều khiển xe bỏ trốn. Theo kết quả giám định của Trung tâm giám định pháp y tỉnh Đắk Lắk thì Hiếu bị tổn thương cơ thể là 32%.

Sau khi thực hiện vụ việc, Vũ Văn Thành đã bỏ trốn một thời gian rồi quay ra đầu thú. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cư Jut đã khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam bị can Vũ Văn Thành. Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát cùng cấp phê chuẩn. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.