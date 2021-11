Đắk Nông tạm dừng truy thu hơn 5,5 tỉ đồng đã chi cho giáo viên

UBND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành văn bản chỉ đạo các sở ban ngành, các đơn vị có liên quan tạm dừng việc truy thu hơn 5,5 tỉ đồng tiền phụ cấp ưu đãi đã chi trả cho hơn 700 giáo viên trên địa bàn Thành phố Gia Nghĩa.





Một tiết học của học sinh Thành phố Gia Nghĩa. Ảnh: Bảo Lâm



Tạm dừng truy thu 5,5 tỉ đồng



UBND tỉnh Đắk Nông vừa có văn bản (6848/UBND-KGVX) về việc tham mưu văn bản đề nghị Trung ương thống nhất hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi cho giáo viên đang giảng dạy trên địa bàn Thành phố Gia Nghĩa.



Theo đó, UBND tỉnh Đắk Nông chỉ đạo Sở Tài chính tạm dừng việc truy thu đối với số tiền chi vượt phụ cấp ưu đãi của giáo viên năm 2020 cho đến khi có hướng dẫn cụ thể của Trung ương về xác định địa bàn làm cơ sở áp dụng mức phụ cấp ưu đãi.



Trước đó, cuối tháng 9.2021, Sở Tài chính công bố kết luận thanh tra về công tác quản lý ngân sách tại Thành phố Gia Nghĩa. Theo đó, trong năm 2020, có hơn 30 đơn vị trực thuộc ngành giáo dục địa phương đã chi vượt phụ cấp ưu đãi cho hơn 700 giáo viên với tổng số tiền hơn 5,5 tỉ đồng.



Nguyên nhân việc địa phương chi vượt xuất phát từ việc tháng 1.2020, thị xã Gia Nghĩa được lên thành phố. Do đó, giáo viên trên địa bàn chỉ được nhận mức phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập là 35% thay vì 50% như trước đây.



Sau khi kiểm tra, phát hiện, Sở Tài chính đề nghị trong vòng 30 ngày, tất cả giáo viên phải nộp lại số tiền nhận không đúng quy định nêu trên. Thế nhưng, lúc này nhiều giáo viên bày tỏ nguyện vọng được kéo dài thời gian hoàn trả do hoàn cảnh khó khăn. Cùng lúc này, các trường trên địa bàn Thành phố Gia Nghĩa đã có văn bản kiến nghị UBND tỉnh Đắk Nông xem xét.



Xin ý kiến cụ thể của Trung ương



Đến ngày 18.11, HĐND tỉnh Đắk Nông có công văn gửi Văn phòng Chính phủ kiến nghị giải quyết vấn đề này. Văn bản của HĐND tỉnh Đắk Nông khẳng định, năm 1993, tỉnh Đắk Nông (lúc này Đắk Nông là một huyện thuộc tỉnh Đắk Lắk) đã được Ủy ban Dân tộc công nhận là miền núi.



Năm 2004, tỉnh Đắk Nông được thành lập, thị trấn Gia Nghĩa trở thành thị xã Gia Nghĩa năm 2005 nhưng cả Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục - Đào tạo vẫn khẳng định, "tỉnh Đắk Nông có thị xã Gia Nghĩa được công nhận là miền núi theo quy định của Ủy ban Dân tộc, áp dụng mức phụ cấp như đối với đơn vị miền núi".



Từ đó, HĐND tỉnh Đắk Nông khẳng định việc thị xã Gia Nghĩa được công nhận là thành phố từ ngày 1.1.2020 không liên quan đến việc thay đổi địa bàn là miền núi theo quyết định của Ủy ban Dân tộc.



Do đó, việc Bộ Giáo dục và Đạo tạo trả lời "đến nay không có căn cứ để áp dụng chế độ phụ cấp ưu đãi cho các giáo viên của Thành phố Gia Nghĩa theo các tiêu chí miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa" sẽ không thống nhất với các văn bản trước đây đã thực hiện và chưa thực sự phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.



Vì vậy, HĐND tỉnh Đắk Nông đề nghị Văn phòng Chính phủ quan tâm, xem xét và thống nhất hướng dẫn để đảm bảo chế độ, chính sách cho giáo viên tại địa phương.



Sau đó, Văn phòng chính phủ đã có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Ủy ban Dân tộc và các bộ, ngành liên quan kiểm tra, xử lý rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định (nếu có), đảm bảo công bằng, phù hợp thực tiễn.

https://laodong.vn/xa-hoi/dak-nong-tam-dung-truy-thu-hon-55-ti-dong-da-chi-cho-giao-vien-978330.ldo



Theo Bảo Lâm (LĐO)