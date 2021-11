Đắk Nông: Người dân giao nộp 262 khẩu súng tự chế

Qua các đợt tuyên truyền, vận động Công an tỉnh Đăk Nông đã tiếp nhận hàng trăm khẩu súng tự chế các loại do người dân tự giác giao nộp.

Do đặc thù của tỉnh Đăk Nông có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, một số vẫn giữ tập quán cũ sử dụng súng tự chế và nhiều vũ khí thô sơ khác để đi săn bắn thú rừng. Nên từ đầu năm 2021 đến nay, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội – Công an tỉnh Đăk Nông đã thực hiện nhiều đợt vận động người dân tự giác giao nộp các loại súng tự chế, súng săn để góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.



Súng tự chế người dân giao nộp

Qua đó, người dân đã tự giác giao nộp 262 súng tự chế, súng săn, 1 súng quân dụng, 3 nòng súng cùng nhiều loại vũ khí thô sơ khác.

Bên cạnh đó, trong các đợt vận động tuyên truyền, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH đã kết hợp với các đơn vị tổ chức cho ký cam kết không tàng trữ, sử dụng vũ khí cho 50 trường hợp cá biệt.