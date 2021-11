Chém nhau trước Công an TP. Đà Lạt: Bắt giữ 19 đối tượng

Trong nhóm 19 thanh, thiếu niên đuổi chém nhau trước trụ sở Công an TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng,10 đối tượng đang là học sinh, 9 đối tượng còn lại chỉ từ 16-20 tuổi đã nghỉ học.

Ngày 4-11, Công an TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng xảy ra trên đường Hùng Vương, phường 9 vào tối 1-11.

Theo thông tin ban đầu, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Lạt đã xác định một số đối tượng trực tiếp dùng hung khí đánh chém nhau trên đường Hùng Vương và khởi tố đối với Trần Nguyên Anh Bảo (17 tuổi), Tô Tiền Duy (17 tuổi), Ngô Lân (20 tuổi), cả 3 đều ngụ tại TP Đà Lạt.

Clip: Nhóm thanh, thiếu niên đuổi chém nhau trước trụ sở Công an TP Đà Lạt

Trước đó, khoảng 20 giờ tối 1-11, Đoàn Phương Đông (16 tuổi; ngụ xã Xuân Thọ, TP Đà Lạt) và Bảo Khanh (chưa rõ nhân thân, lai lịch) cùng Phạm Văn Sang (16 tuổi; ngụ xã Xuân Thọ) điều khiển 2 xe máy đi chơi.

Khi cả 3 đến đoạn đường Hùng Vương, gần trụ sở Công an TP Đà Lạt thì bị một nhóm thanh thiếu niên khoảng 8 người, trong đó có Trần Nguyên Anh Bảo, Tô Tiền Duy, Trần Anh Khoa, Nguyễn Mai Thiên Phú chở nhau trên nhiều xe máy chặn lại gây hấn.

Bị chặn đường, nhóm của Đông dừng xe. Bảo, Duy, Khoa cùng 3 đối tượng khác sử dụng mã tấu đuổi theo chém Đông gây thương tích. Nhóm Đông cũng đánh lại nhóm Bảo. Hậu quả, Đông bị chém đa chấn thương.



Hung khí các đối tượng dùng rượt đuổi, chém nhau.

Trong lúc 2 nhóm này đuổi chém nhau thì lực lượng canh gác, trực ban Công an TP Đà Lạt cùng người dân sống trong khu vực phát hiện tri hô nên các đối tượng lên xe máy bỏ chạy.



19 đối tượng tham gia chém nhau, chủ yếu lứa tuổi học sinh và dương tính với ma túy.

Trong nhóm 19 thanh, thiếu niên đuổi chém nhau trước trụ sở Công an TP Đà Lạt, 10 đối tượng là học sinh, 9 đối tượng còn lại chỉ từ 16 - 20 tuổi đã nghỉ học. Qua test nhanh, có tới 10 đối tượng dương tính với chất ma túy.