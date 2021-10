"Vựa vàng" lớn nhất khu vực Tây Nguyên đang bước vào vụ thu hoạch

Do thời tiết thuận lợi nên năm nay lúa có hạt to, đều, chất lượng cao. Ông Trương Xuân Lai, một người dân trồng lúa ở xã Buôn Chóah cho biết, các giống lúa như đài thơm 8, ST21, ST24, ST25... là những giống lúa được nhiều người dân địa phương lựa chọn gieo trồng. Ảnh: An Nhiên