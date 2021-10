Thiếu niên 16 tuổi lái... xe khách giường nằm đi cất giấu!

Vì bực tức, Nguyễn Anh H. tự ý dùng băng keo đen dán các camera giám sát rồi một mình lái xe khách giường nằm, loại 40 chỗ đi cất giấu để trả thù.



Ngày 10-10, Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý thiếu niên Nguyễn Anh H (16 tuổi, phụ xe của nhà xe Vương Chi - TP Buôn Ma Thuột) do lái chiếc xe khách giường nằm đi cất giấu.



Mới 16 tuổi nhưng Nguyễn Anh H. 1 mình lái xe khách giường nằm đi cất giấu



Trước đó, tối 10-9, thiếu niên này và một số người khác đến phòng trọ của anh Danh Thừa (30 tuổi, cũng là nhân viên nhà xe Vương Chi) tổ chức ăn nhậu.



Trong quá trình nhậu, 2 người xảy ra mâu thuẫn, anh Thừa dùng tay tát vào má của H. Sau khi mọi người can ngăn, thiếu niên này đón taxi về Bến xe liên tỉnh Đắk Lắk rồi tiếp tục ngồi nhậu với một số người khác.



Đến khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, sau khi nhậu xong, nghĩ lại chuyện bị anh Thừa đánh nên H. nảy sinh ý định trả thù. H. dùng băng keo đen dán các Camera giám sát trên xe khách giường nằm BKS: 47B-020.04, đang đậu ở bến xe mà anh Thừa thường làm phụ xe.



Sau đó, H. một mình lái xe ra khỏi bến, chạy được hơn 2,5km. Khi đến hẻm 163 đường Giải Phóng (TP Buôn Ma Thuột) do xe bị sa lầy, không đi được nên H. nằm ngủ lại trên xe.



Đến khoảng 6 giờ sáng 11-9, H. đón taxi về lại bến xe và thấy mọi người đang đi tìm xe. Lúc này, H. nói dối trên đường đi từ nhà lên phát hiện chiếc xe khách đang bị sa lầy ở đường Giải Phóng.



Tại cơ quan công an, Nguyễn Anh H. khai nhận trong quá trình đi phụ, quan sát tài xế lái xe khách nên làm theo chứ bản thân chưa có bằng lái. Do bị đánh nên thiếu niên này bực tức, đưa xe đi giấu để trả thù.

Theo CAO NGUYÊN (NLĐO)