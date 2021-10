Lâm Đồng: Xử phạt người phụ nữ đăng tin "nước Thánh Thiên" chữa được Covid-19

Bà N.Th.T đã sử dụng facebook cá nhân đăng lên mạng xã hội cho rằng "nước Thánh Thiên" có khả năng chữa rất nhiều bệnh, đặc biệt là trị được Covid-19.

Ngày 12/10, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lâm Đồng (PA05) đã mời bà N.Th.T (52 tuổi, trú tại thôn 9, xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng, chủ tài khoản Facebook "T.A.P") đến cơ quan công an để làm rõ hành vi đăng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội facebook.

Bà N.Th.T làm việc với cơ quan chức năng vì hành vi đăng thông tin sai sự thật trên facebook. Ảnh: Phòng PA05

Cụ thể, qua công tác đảm bảo an ninh mạng, Phòng PA05 đã phát hiện bà N.Th.T đăng tải trên trang facebook cá nhân "T.A.P" bài viết có nội dung: "Nguồn nước Thánh Thiên này sẽ cứu chữa rất nhiều bệnh… đặc biệt là bệnh Covid cho những ai có lòng tin... !!!" kèm theo hình ảnh 2 chai nước ghi dòng chữ "nguồn Thánh Thiên".

Qua xác minh tính chính xác của thông tin trên, Phòng PA05 cho biết, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng đã khẳng định thông tin xuất hiện trên mạng Internet về "Nguồn nước Thánh Thiên này sẽ cứu chữa rất nhiều bệnh…đặc biệt là bệnh Covid" là sai sự thật, không đúng theo quy định về công tác về phòng, chống dịch Covid-19 của ngành y tế.

Bài viết bà N.Th.T đăng trên facebook kèm hình ảnh hai chai nước Thánh Thiên. Ảnh: Phòng PA05

Làm việc với lực lượng chức năng, bà N.Th.T cho biết, "nguồn nước Thánh Thiên" có nguồn gốc từ nhóm tự xưng có tên "trừ quỷ Bảo Lộc" (địa chỉ tại 53/5 Hồ Tùng Mậu, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng). Trong quá trình tham gia nhóm, bà N.Th.T và các thành viên cho rằng qua việc cầu nguyện, chữa lành, uống nước thánh thiên thì có thể chữa khỏi Covid-19, do đó bà N.Th.T đã tin tưởng thông tin nêu trên là đúng, đăng tải lên facebook.

Bà N.Th.T cũng thừa nhận thông tin do bản thân đăng tải là sai sự thật, không kiểm chứng tính chính xác của thông tin trước khi đăng tải.

Thông tin bà N.Th.T đăng lên facebook đã vi phạm quy định trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Vì vậy Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà N.Th.T với mức tiền 5 triệu đồng.