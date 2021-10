Lâm Đồng: Trồng mắc ca theo hướng an toàn sinh học, nông dân nâng cao chất lượng nông sản

Ông Đa Cát Vinh - Chủ tịch Hội ND tỉnh Lâm Đồng cho biết, Lâm Đồng đã được phê duyệt để hỗ trợ người dân trồng xen thâm canh cây mắc ca theo hướng an toàn sinh học. Trong đó, 1ha sẽ trồng 121 cây mắc ca (Nhà nước hỗ trợ 85 cây, còn lại là cây trồng đối ứng của người dân), sử dụng giống QN1 Him Lam cho năng suất, chất lượng cao.