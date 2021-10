Lâm Đồng: Nữ Chủ tịch Hội Nông dân kéo cả xã cùng làm giàu

Không chỉ là nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi mà chị Liêng Jrang K’Sáu (xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng) còn là nữ Chủ tịch Hội Nông dân (ND) gương mẫu, luôn nhiệt tình giúp đỡ người dân địa phương phát triển kinh tế.

Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi

Được sự giới thiệu của Hội ND tỉnh Lâm Đồng, phóng viên Báo NTNN đã gặp chị Liêng Jrang K'Sáu – Chủ tịch Hội ND xã Đạ Sar. Cá nhân chị K'Sáu đã nhận được nhiều bằng khen của UBND tỉnh, Trung ương Hội NDVN, Hội ND tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh… Năm 2020 chị được biểu dương cán bộ hội nông dân tiêu biểu cấp tỉnh.

Trao đổi với phóng viên, chị K'Sáu cho biết: "Trước đây, gia đình tôi cũng giống như nhiều người dân trong vùng, ở Tây Nguyên nên chủ yếu là trồng cà phê. Tuy nhiên, loại cây công nghiệp này giá cả lên xuống thất thường, năng suất không ổn định nếu không có vốn để đầu tư bài bản.



Chị Liêng Jrang K’Sáu không chỉ là cán bộ hội nhiệt huyết mà còn là nông dân sản xuất giỏi tại huyện Lạc Dương. Ảnh: V.L

"Trước khi người cán bộ hội nông dân muốn phát động phong trào gì thì bản thân phải vận động gia đình thực hiện có hiệu quả. Lúc đó, người dân mới thấy được hiệu quả, từ đó học hỏi theo, đưa phong trào Hội đi lên". Chị Liêng Jrang K'Sáu-Chủ tịch Hội ND xã Đạ Sar

Chính vì vậy, năm 2015, gia đình tôi đã quyết định chuyển đổi 3.000m2 đất trồng cà phê già cỗi, năng suất thấp để đầu tư trồng các loại cây ngắn ngày. Từ đó tạo được nguồn thu nhập đáng kể so với cà phê. Cho đến năm 2017, tôi lại quyết định phá thêm 5.000m2 đất trồng cà phê nữa để trồng rau ngắn ngày. Hiện nay, mô hình đã cho hiệu quả thấy rõ".

Đó cũng là sự quyết đoán, dám nghĩ dám làm của chị Liêng Jrang K'Sáu được mọi người công nhận và cảm phục. Chị K'Sáu cho rằng, trước khi người cán bộ hội nông dân muốn phát động phong trào gì thì bản thân phải vận động gia đình thực hiện có hiệu quả. Lúc đó, người dân mới thấy được hiệu quả, từ đó học hỏi theo, đưa phong trào Hội đi lên.

Đến nay, từ 8.000m2 đất trồng các loại rau ngắn ngày, cây dược liệu atiso và 1ha cà phê xanh tốt, gia đình chị Liêng Jrang K'Sáu đã có thu nhập từ 100 - 150 triệu đồng. Từ nguồn thu nhập này, gia đình chị K'Sáu có tiền trang trải cuộc sống, các con chị có điều kiện đi học và chị có thể giúp đỡ những gia đình khó khăn khác.

Nói về chị Liêng Jrang K'Sáu, ông Trần Tuấn Anh - Bí thư Đảng ủy xã Đạ Sar cho biết: "Chị Liêng Jrang K'Sáu là một đảng viên gương mẫu, luôn gần gũi, hỗ trợ người dân. Chị K'Sáu cũng là người tiên phong trong các phong trào tại địa phương. Đặc biệt là phong trào chuyển đổi giống cây trồng, sau đó được bà con đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương làm theo phát triển kinh tế, làm giàu trên mảnh đất của chính mình".

Nữ chủ tịch Hội gương mẫu

Trao đổi với phóng viên Báo NTNN, nữ Chủ tịch Hội ND xã Đạ Sar cho biết, chị đã tham gia công tác Hội từ năm 2016. Cũng là một người làm nông nghiệp tại địa phương nên chị Sáu rất quan tâm cũng như hiểu được mong muốn của người dân. Chính vì vậy, chị luôn phối hợp tốt với Ban Thường vụ Hội ND các cấp, hàng năm bám sát chương trình công tác của Hội cấp trên cũng như chương trình, kế hoạch, nghị quyết của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Đặc biệt, nữ Chủ tịch Hội ND xã Đạ Sar đã tìm nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ các hộ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển sản xuất bằng cách tạo vốn dưới nhiều hình thức. Cụ thể, Hội ND tín chấp ủy thác Ngân hàng Chính sách xã hội cho 218 hộ hội viên, tín chấp qua Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho 137 hộ hội viên, triển khai cho vay nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân cho 28 hộ hội viên để trồng và chăm sóc rau. "Vì sống ở địa phương, cũng là người làm nông nên tôi hiểu, nắm được tâm tư, nguyện vọng của người dân nên tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và Hội cấp trên để kịp thời giúp đỡ hội viên được hưởng chính sách, hỗ trợ. Tôi cũng thường xuyên phối hợp với Ban Chấp hành tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất..."- chị K'Sáu nói.

Nói về chị K'Sáu, ông Nguyễn Hồng Thủy - Chủ tịch Hội ND huyện Lạc Dương cho biết: "Chị K'Sáu là một cán bộ hội rất có trách nhiệm với nhiệm vụ được giao. Cũng là một cán bộ điển hình để hội viên học tập, gương mẫu trong phát triển kinh tế tại địa phương, là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tại huyện Lạc Dương. Đặc biệt, nữ Chủ tịch HND xã Đạ Sar là người có tinh thần tự học tập để nâng cao trình độ, năng lực. Đến nay, chị K'Sáu đang tiếp tục học đại học để nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của cán bộ trong giai đoạn hiện nay".