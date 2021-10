Kon Tum: Bắt nghi phạm dùng dao đâm người trong tiệc sinh nhật

Khi thấy A Yuit đang dự sinh nhật tại nhà 1 người bạn, A Danh đã dùng dao đâm liên tiếp vào vùng ngực khiến A Yuit trọng thương.

Ngày 27.10, Công an xã Chư Hreng (TP.Kon Tum, Kon Tum) cho biết đơn vị vừa bắt giữ 1 nghi phạm để điều tra về hành vi giết người.



Nghi phạm A Danh tại Cơ quan công an. Ảnh: Thiên Ân

Theo thông tin ban đầu, đêm 24.10, A Danh (22 tuổi, trú tại thôn 8, xã Đoàn Kết, TP.Kon Tum) đến thăm nhà vợ tại thôn PleiGroi (xã ChưHreng). Trên đường đi, Danh gặp A Yuit (26, trú thôn PleiGroi, xã ChưHreng) rồi xảy ra mâu thuẫn, cãi vã nhau. Sau đó, A Danh đi về nhà vợ lấy 1 con dao dài 30 cm đi tìm A Yuit.

Khi thấy A Yuit đang dự sinh nhật tại nhà 1 người bạn tại thôn PleiGroi, A Danh đã dùng dao đâm liên tiếp vào vùng ngực của A Yuit. Bị đâm, A Yuit vùng chạy và được người dân đưa đi cấp cứu.

Theo CQĐT, nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum cấp cứu với vết thương thủng phổi trái. Sau quá trình điều trị, hiện sức khỏe A Yuit đã hồi phục.

Nhận được tin báo, Công an xã Chư Hreng đã nhanh chóng bắt giữ A Danh để điều tra. Xét thấy hành vi của A Danh có dấu hiệu phạm tội “giết người” nên Công an TP.Kon Tum đã chuyển nghi phạm cùng toàn bộ hồ sơ và vật chứng cho Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Kon Tum để thụ lý theo thẩm quyền.