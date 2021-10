Đắk Nông: Tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhưng phải phòng, chống dịch

UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu tạo điều kiện tối đa cho người dân, doanh nghiệp hoạt động nhưng phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định, tuyệt đối không tiêu cực, nhũng nhiễu.

Đắk Nông tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Sản xuất càphê bột tại Công ty TNHH Càphê Bazan Đắk Nông ở huyện Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Nguồn: http:baodaknong.org.vn

Ngày 23/10, thông tin từ Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông Tôn Thị Ngọc Hạnh vừa ký và ban hành Quyết định số 1774/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Điều đó thể hiện việc phát huy tính chủ động, sáng tạo của địa phương trong kiểm soát tình hình dịch bệnh, tạo điều kiện khôi phục sản xuất, phát triển kinh tế-xã hội.

Theo Quyết định, kế hoạch “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông căn cứ theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ. Theo tiêu chí đánh giá nguy cơ dịch COVID-19, Đắk Nông được phân loại dịch cấp độ 2 (nguy cơ trung bình).

Tỉnh Đắk Nông đặt ra mục tiêu, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của người dân, hạn chế đến mức thấp nhất các ca mắc, chuyển bệnh nặng, tử vong do COVID-19; khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, thực hiện mục tiêu kép, đưa đời sống của nhân dân dần trở lại trạng thái bình thường mới.

Để đánh giá cấp độ dịch, các địa phương dựa trên 3 tiêu chí: Số ca mắc mới tại cộng đồng/100.000 người/tuần; tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất 1 liều vaccine phòng COVID-19; khả năng thu dung, điều trị của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh các tuyến… Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông yêu cầu các huyện, thành phố kịp thời đánh giá, báo cáo, để tỉnh công bố cấp độ dịch theo quy mô cấp tỉnh, huyện, xã. Trên cơ sở đó, các đơn vị, địa phương áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông giao cho Sở Y tế tỉnh nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống tiêm chủng tại địa phương và tổ chức triển khai chiến dịch tiêm chủng theo đúng số lượng vaccine được cấp, không để lãng phí bất cứ nguồn vaccine nào, đảm bảo an toàn tiêm chủng.

Tại các địa phương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông yêu cầu, cơ quan chức năng cần thực hiện nghiêm việc cách ly, kiểm soát những người đang cách ly tại nhà đảm bảo đúng quy định, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lây nhiễm bệnh ra cộng đồng; duy trì và nâng cao vai trò của Tổ COVID-19 cộng đồng; tạo điều kiện tối đa cho người dân, doanh nghiệp hoạt động nhưng phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định, tuyệt đối không tiêu cực, nhũng nhiễu.

Trước đó, tỉnh Đắk Nông ban hành thông báo về cấp độ dịch ở mức 2, thuộc diện nguy cơ trung bình (vùng vàng). Tỉnh có 53 xã, phường, thị trấn thuộc cấp 1; 17 xã, phường, thị trấn thuộc cấp 2 và 1 xã thuộc cấp 3. Đối với cấp huyện: 1 huyện và 1 thành phố thuộc cấp 1 và 6 huyện thuộc cấp 2.

Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Đắk Nông được cấp 10 đợt vaccine trong tổng số 59 đợt cấp của Bộ Y tế với 503.213 liều (chiếm 56,5%). Trong đó, số người đã tiêm vaccine là 147.849 người (đạt 33,2% số người cần tiêm). Để đáp ứng mục tiêu từ giai đoạn “Không có COVID-19” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh.

Tỉnh phấn đấu đến cuối năm 2021 có trên 90% dân số từ 18 tuổi tiêm đủ 2 mũi vaccine. Tỉnh Đắk Nông ghi nhận 936 ca dương tính virus SARS-CoV-2, 770 bệnh nhân khỏi bệnh và đủ điều kiện xuất viện.