Đắk Nông: Bắt nữ giám đốc lừa đảo hàng tỷ đồng và trốn thuế

Công an tỉnh Đắk Nông vừa khởi tố, bắt tạm giam nữ Giám đốc Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Nam Nhân (thôn 3, xã Quảng Tín, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trốn thuế.

Chiều 9/10, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can, khám xét nơi ở đối với Lê Thị Hồng (SN 1972), Giám đốc Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Nam Nhân về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trốn thuế.

Lê Thị Hồng, Giám đốc Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Nam Nhân tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Theo Công an tỉnh Đắk Nông, Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Nam Nhân có hành vi đưa ra thông tin gian dối để lừa đảo chiếm đoạt tiền, vật tư xây dựng của một công ty khác và 1 cá nhân với tổng số tiền 8,3 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, từ năm 2016 đến 2017, Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Nam Nhân thực hiện nhiều hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, hoán đổi ki ốt, tại chợ Quảng Tín (huyện Đắk R’lấp) do công ty làm chủ đầu tư.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Ảnh: CACC

Tổng số tiền trên các hợp đồng là hơn 22 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng là hơn 2 tỷ đồng nhưng công ty này không xuất hóa đơn giá trị gia tăng, không kê khai nộp thuế.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.