Đắk Lắk triệt phá đường dây cá độ bóng đá, xử lý hơn chục đối tượng

Ngày 16.10, Công an huyện Krông Năng (tỉnh Đắk Lắk) thông tin, vừa phối hợp với phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh) triệt phá thành đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet với tổng số tiền giao dịch mỗi ngày trên 2 tỉ đồng.





Nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc và tham gia đánh bạc bị cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk triệu tập xử lý. Ảnh: T.X



Các con bạc trú ở 3 huyện Krông Năng, Krông Pắk và huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk, do đối tượng Văn Chín (39 tuổi, huyện Krông Năng) cầm đầu.



Theo kết quả điều tra ban đầu, trước đó, Chín đã liên lạc với một người ở TP.HCM (chưa rõ nhân thân lai lịch) mua 2 tài khoản cá độ bóng đá trên mạng Internet.



Sau đó, Chín về giao lại 1 tài khoản cho Phan Anh Quân (31 tuổi, trú cùng huyện) quản lý.



Tài khoản còn lại, Chín chia nhỏ làm 26 tài khoản con rồi giao cho các đối tượng trong đường dây để tham gia cá độ bóng đá với các con bạc. Trung bình mỗi ngày, đường dây này giao dịch cá độ bóng đá trên 2 tỉ đồng.



Hiện, Công an huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố bị can 15 đối tượng về các hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

https://laodong.vn/phap-luat/dak-lak-triet-pha-duong-day-ca-do-bong-da-xu-ly-hon-chuc-doi-tuong-964184.ldo



Theo BẢO TRUNG (LĐO)