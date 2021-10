Công bố nguyên nhân nổ đường ống dẫn nước gây sạt lở ở Đà Lạt

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng vừa công bố nguyên nhân sự cố thi công xây dựng công trình showroom Toyota Ngọc Anh Lâm Đồng tại TP. Đà Lạt.

Nổ đường ống dẫn nước gây sạt lở nghiêm trọng ngay trung tâm TP Đà Lạt. Ảnh: TC

Ngày 14.10, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng có báo cáo kết quả giám định nguyên nhân sự cố thi công xây dựng công trình Toyota Ngọc Anh Lâm Đồng tại TP. Đà Lạt, xảy ra vào ngày 4.7.

Trước đó vào chiều 4.7, đường ống dẫn nước lớn qua dự án showroom Toyota Ngọc Anh Lâm Đồng (số 9, đường Ba Tháng Tư, phường 3, TP.Đà Lạt) bất ngờ phát nổ gây ra sạt lở nghiêm trọng ngay trung tâm TP.Đà Lạt.

Vụ sạt lở làm gãy, đổ hoàn toàn hệ thống thoát nước, đồng thời gãy đường ống cấp nước sinh hoạt Ø220, dẫn đến lượng nước áp lực lớn chảy vào công trình… Thiệt hại về tài sản sau vụ nổ đường ống ước tính khoảng 2,4 tỉ đồng.

Sau thời điều tra, Sở Xây dựng Lâm Đồng xác định nguyên nhân sự cố thi công xây dựng công trình showroom Toyota Ngọc Anh Lâm Đồng do yếu tố bất lợi trong khi công chưa được tính toán đầy đủ khi lập biện pháp trong quá trình thi công và thi công xây dựng.

Lâm Đồng đã đình chỉ thi công công trình gây sạt lở tại đường 3/4, TP.Đà Lạt. Ảnh: Quốc Khánh

Cụ thể, chủ đầu tư và nhà thầu thi công chưa có biện pháp thi công, chưa khảo sát đầy đủ hệ thống cấp thoát nước dưới nền đất sau lưng tường cọc vây, không khảo sát được sự đồng bộ của hệ thống thoát nước do đó, không có biện pháp gia cố thành mương...

Chưa hết, trong quá trình vận chuyển khoảng 8.000m3 đất ra, vận chuyển vật liệu đến công trình, trên nền vỉa hè chỉ lót bằng tấm thép dày 12mm để xe ra vào. Việc này không đảm bảo khả năng chịu lực của mương xây bằng đá chẻ.

Từ đó đã làm cho mương bị đứt gãy, nước thoát ngấm dần vào đất tại khu vực cọc neo và tường cọc vây, làm thay đổi chỉ tiêu cơ lý của đất và thay đổi khả năng chịu lực của nền đất…

Trách nhiệm thuộc về nhà đầu tư trong việc phê duyệt thiết kế biện pháp thi công không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, để xảy ra sự cố công trình. Ảnh: TC

Trách nhiệm thuộc về nhà đầu tư trong việc phê duyệt thiết kế biện pháp thi công không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, để xảy ra sự cố công trình, làm hư hỏng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu vực và ảnh hưởng đến giao thông đường 3 tháng 4.

Nhà thầu tư vấn giám sát chưa kiểm tra, trình chủ đầu tư chấp thuận kế hoạch tổng hợp về an toàn, các biện pháp đảm bảo an toàn chi tiết đối với những công việc đặc thù, có nguy cơ mất an toàn lao động cao trong thi công xây dựng công trình của nhà thầu thi công…

Căn cứ nguyên nhân sự cố đã nêu, thời gian tới, Sở Xây dựng Lâm Đồng sẽ tiến hành lập hồ sơ xử lý vi phạm trong lĩnh vực hoạt động xây dựng, giao thông đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan (chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát, đơn vị thi công).