Lúc 23 giờ 30 phút ngày 1/10, tại khu vực cột mốc 791 biên giới Việt Nam - Lào, cách đường biên giới khoảng 300 mét về phía Việt Nam thuộc thôn Iệc, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, Tổ tuần tra số 4, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y (Bộ đội Biên phòng tỉnh) phát hiện, bắt 3 đối tượng nhập cảnh trái phép.



Khởi tố 3 người nước ngoài trong đường dây nhập cảnh trái phép

Nguy cơ lây lan dịch bệnh từ nhập cảnh trái phép





3 đối tượng tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y. Ảnh: Nguyên Hương



3 đối tượng gồm: Ngô Thanh Hào, sinh năm1996, thường trú tại xóm 6, xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An; A Long, sinh năm 1998, thường trú tại tổ dân phố 5, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum và Nguyễn Văn Phong, sinh năm 1990, thường trú tại tổ dân phố 4, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.



Qua làm việc, 3 đối tượng khai nhận: Ngày 28/12/2020, các đối tượng Hào, Long và Phong cùng nhau cắt rừng xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Lào qua khu vực Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, tỉnh Nghệ An. Mục đích sang Lào làm gỗ tại tỉnh Attapư, Lào. Do tình hình dịch bệnh ở Lào phức tạp, công việc không ổn định nên cả 3 người đã rủ nhau nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam. Khi đi qua khu vực cột mốc 791 biên giới Việt Nam - Lào, thì bị bắt giữ.



Căn cứ hành vi vi phạm, đơn vị đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về các hành vi qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định và hành vi không thông báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền về việc mất hộ chiếu với tổng số tiền là 33.750.000 đồng; đồng thời đưa 3 đối tượng về khu cách ly theo đúng quy định để phòng dịch Covid-19.

https://www.baokontum.com.vn/phap-luat-doi-song/bat-3-doi-tuong-nhap-canh-trai-phep-20721.html

Theo Văn Lý (baokontum)