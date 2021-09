Vụ vợ mua ma túy gài bẫy chồng ở Đắk Lắk: Khởi tố thêm 2 bị can

Công an khởi tố 2 bị can do có hành vi mua bán trái phép chất ma túy liên quan vụ một người vợ ở Đắk Lắk sử dụng ma túy gài bẫy chồng.



Bị can Thúy tai cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Liên quan vụ người phụ nữ dùng ma túy để gài bẫy chồng, ngày 16.9, tin từ Viện KSND H.Krông Ana (Đắk Lắk) cho biết cơ quan này đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Võ Minh Trí (31 tuổi) và Vũ Minh Hà (26 tuổi, cùng trú TT.Buôn Trấp, H.Krông Ana) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Hai bị can này được xác định đã bán ma túy cho Trần Thị Thúy (37 tuổi, trú TT.Buôn Trấp, H.Krông Ana) để sử dụng gài bẫy chồng mình là ông Đ.V.Y.

Như Thanh Niên (ngày 13.9) đã thông tin, Công an H.Krông Ana đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Thị Thúy về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo điều tra ban đầu, ngày 15.8, Công an H.Krông Ana bắt giữ ông Đ.V.Y. (42 tuổi, trú TT.Buôn Trấp) do phát hiện trong cốp xe máy của ông này có hai gói nhựa chứa chất ma túy. Qua test nhanh, ông Y được xác định dương tính với chất ma túy. Tuy nhiên, tại cơ quan công an, ông Y một mực phủ nhận việc mình sử dụng ma túy và không hề biết số ma túy trong cốp xe từ đâu mà có.

Quá trình điều tra, công an xác định do nghi ngờ ông Y. quan hệ tình cảm với người phụ nữ khác nên Thúy nghĩ cách trả thù bằng việc gài bẫy chồng, vu cho chồng tàng trữ, mua bán ma túy. Thúy đã hai lần mua hai gói ma túy dạng đá của Võ Minh Trí và Vũ Minh Hà với giá tổng cộng 11 triệu đồng.

Chiều 15.8, Thúy pha một ít ma túy vào ly nước chanh cho ông Y. uống, rồi bỏ hai gói ma túy vào cốp xe máy của ông Y. Sau đó, Thúy gọi điện báo công an về việc ông Y điều khiển xe máy có cất giấu ma túy bên trong.