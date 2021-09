Viết tiếp những trang sử hào hùng

Từ một Chi bộ Đảng đầu tiên ra đời, tiếp nối truyền thống cách mạng, Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo người dân trên địa bàn tỉnh đoàn kết, thống nhất vượt qua mọi bước ngoặt, vươn lên thực hiện thắng lợi các mục tiêu và giành nhiều thành tựu quan trọng.



Cũng như nhiều người dân khác, ông A Bok - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy được nghe kể lại câu chuyện về ngày thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên tại Ngục Kon Tum (25/9/1930). Từ bài học lịch sử ấy, ông hiểu rằng, việc ra đời của Chi bộ Đảng đầu tiên có vai trò quan trọng, cấp thiết trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, đem lại những thắng lợi sau này.



Hơn 50 năm tuổi Đảng, trải qua nhiều cương vị công tác, ông được chứng kiến sự phát triển từng ngày của Đảng bộ tỉnh. “Từ một Chi bộ Đảng đầu tiên với mấy đảng viên, bây giờ, tỉnh ta có14 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy với hơn 29.000 đảng viên. Chính sự đoàn kết, thống nhất một lòng, Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo tỉnh nhà vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu nổi bật” – ông A Bok nhấn mạnh.



Kế thừa, phát huy truyền thống năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu của người đứng đầu, Đảng bộ tỉnh đã xây dựng đội ngũ cán bộ đủ bản lĩnh chính trị, năng lực, phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Chính sự trưởng thành ấy, cộng thêm việc đổi mới tư duy, nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo; chú trọng xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và hệ thống chính trị mà công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cũng như triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội được nâng lên.





Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, người dân trên địa bàn tỉnh đã biết tận dụng thời cơ để vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu to lớn. Ảnh: Thế Binh



“Không khó để nhận thấy một Kon Tum khác xưa, phát triển hơn, hiện đại hơn, năng động hơn” – ông A Bok nói vậy. Lấy Đăk Ui – mảnh đất nơi mình sinh ra làm dẫn chứng, ông bảo rằng, mới ngày nào, vùng căn cứ cách mạng còn hoang tàn, xơ xác trong phế tích chiến tranh, giờ đây, mọi thứ đã đổi mới. Cảnh vật có sự thay đổi lớn. Điện thắp sáng đến tận các thôn, làng, khu sản xuất; những con đường nhựa, đường bê tông phẳng lì nối gần thôn làng với xã, huyện, phố, tạo thuận tiện cho việc giao thương, sản xuất; giáo dục được quan tâm, trường học rộng rãi, thuận tiện, tất cả con em đều được cắp sách đến trường.



Sự thay đổi mang đến nhiều niềm vui, nhưng điều khiến ông phấn khởi nhất chính là sự thay đổi nếp nghĩ, cách làm của người dân ở trong làng, trong xã. “Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh, sự vào cuộc của các cấp chính quyền, các ngành, bà con đã thay đổi nếp nghĩ, cách làm. Mới ngày nào còn chọc tỉa, “trung thành” với một vài loại cây trồng, vật nuôi truyền thống, giờ đây, bà con đã biết đưa cơ giới vào sản xuất, áp dụng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, thay đổi các loại cây trồng năng suất hơn, hiệu quả hơn. Nhờ vậy, đời sống kinh tế ổn định và họ càng tin vào Đảng” – ông Bok bày tỏ.



Không riêng ở xã Đăk Ui, huyện Đăk Hà, không khó để nhận thấy sự khởi sắc ở mỗi vùng đất trên địa bàn tỉnh. Chỉ về phía khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla rồi lấy đường tránh thành phố Kon Tum làm ví dụ điển hình, ông Trương Quang Thọ, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum - nguyên Phó Chủ tịch HĐND thành phố Kon Tum cũng tấm tắc: Kon Tum thay áo mới, đẹp hơn, khang trang hơn, hiện đại hơn.



Cảnh vật không thay đổi sao được khi tất cả mọi mặt đều có sự chuyển biến rõ rệt. Tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn duy trì liên tục qua các năm trên 9%/năm; thu nhập bình quân đầu người được cải thiện, thu ngân sách cũng tăng nhanh qua các năm; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo đúng hướng. Một điều dễ nhận thấy, ngoài các loại cây công nghiệp chủ lực, tỉnh ta đã trồng và nhân rộng các loại dược liệu có giá trị, đưa đời sống người dân ngày càng nâng cao. Điển hình, sâm Ngọc Linh đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Quốc bảo của Việt Nam.



Ông A Bok nói rằng, nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh, đời sống người dân ngày càng được nâng lên. Ảnh: HT



Gần 40 năm tuổi Đảng, nhìn Kon Tum giờ đây, ông Thọ càng tin vào quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn; hành động quyết liệt, tích cực, dân chủ của Đảng bộ tỉnh. Từng là Bí thư Đảng ủy của một phường trên địa bàn thành phố, và sau này, khi trải qua nhiều cương vị khác nhau, theo dõi quá trình phát triển của tỉnh nhà, ông càng khẳng định, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, người dân trên địa bàn tỉnh đã biết tận dụng thời cơ để vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu to lớn. Chính sự đoàn kết trên dưới đồng lòng đã giúp tỉnh xác định đúng trọng tâm, trọng điểm, khâu đột phá trong từng nhiệm kỳ để phát huy những lợi thế, đạt được những thành tựu nổi bật.



Những thế hệ đi trước đã cống hiến, đã đóng góp để có được như ngày hôm nay, hiểu được điều đó, thế hệ trẻ hiện nay, ngoài việc tìm hiểu những truyền thống, cống hiến của cha ông, việc tiếp nối là điều tất yếu.



Bạn Nguyễn Bảo Tân – Bí thư Chi đoàn Tỉnh đoàn Kon Tum nói rằng, sống trong thời bình, và may mắn hơn, sống trong thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bạn hiểu rõ trách nhiệm của mình trong công việc và trong cộng đồng. Là một đảng viên trẻ, ngoài việc học tập, tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh, trau dồi đạo đức cách mạng, hoàn thiện nhân cách cá nhân để có đủ “sức đề kháng”, chung tay bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bạn nỗ lực góp sức tổ chức các hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên; chung sức đẩy mạnh cuộc vận động: “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam” do Trung ương Đoàn phát động, để góp sức xây dựng đội ngũ đảng viên vững mạnh, có chất lượng cao, phù hợp trong tình hình mới.



Trong tác phẩm Đường Cách mệnh, Bác Hồ đã khẳng định: “Đảng có vững cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững, thuyền mới chạy”. Thực tiễn ở nước ta, tỉnh ta đã khẳng định, minh chứng đó là một chân lý sáng ngời. Từ nền móng của Chi bộ Đảng đầu tiên, Đảng bộ tỉnh ngày càng vững mạnh, trưởng thành, đưa tỉnh càng khởi sắc.



Ngày nay, bên cạnh cơ hội đan xen không ít thách thức, nối bước cha ông, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nguyện đem hết sức lực và trí tuệ, phấn đấu xây dựng tỉnh nhà ngày một giàu mạnh, góp phần vào sự nghiệp phát triển chung của đất nước.



