Sửa kết quả xét nghiệm Covid-19 để... "trốn việc"

Ngày 19/9, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, Giám đốc Công an tỉnh vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.V.K (SN 1980, trú tại huyện Cư Jút) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang với số tiền 7,5 triệu đồng.

Trước đó, ông K đến Bệnh viện nhi Đức Tâm (TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) để làm xét nghiệm test nhanh Covid-19 và có kết quả xét nghiệm là âm tính.



Ngày 21/8, huyện Cư Jut (Đắk Nông) áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ khi có nhiều ca mắc Covid-19 trong cộng đồng. (Ảnh: Ngọc Giàu)



Do không muốn đi làm việc nên ông K đã sửa kết quả xét nghiệm Covid-19 của mình từ âm tính thành dương tính.



Sau đó, ông K chụp lại kết quả xét nghiệm đã sửa rồi gửi cho kế toán của công ty nơi ông làm việc và một số người thân qua ứng dụng Zalo và Messeger.



Do lo lắng cho em trai nên chị gái của K đã báo Trung tâm Y tế huyện Cư Jút và đề nghị Trung tâm Y tế huyện Cư Jút đến kiểm tra, xử lý.



Ngay sau đó, Trung tâm Y tế huyện Cư Jút đến nơi cư trú của ông K để khử khuẩn, xét nghiệm đối với ông K và cho kết quả âm tính.



Cơ quan chức năng đã kiểm tra thông tin từ Bệnh viện nhi Đức Tâm, kết quả cho biết chiều 21/8, ông K có đến thực hiện test nhanh kháng nguyên Covid-19 tại bệnh viện và cho kết quả âm tính.



Công an huyện Cư Jút đã đề nghị Giám đốc Công an tỉnh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông K về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân với số tiền 7,5 triệu đồng.



