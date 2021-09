Phát hiện người phụ nữ và con trai 5 tuổi chết trong tư thế treo cổ

Sáng 11/9, lãnh đạo UBND thị trấn Đắk Mil (Đắk Mil) cho biết, chị Phạm Thị Bích L. (SN 1976) và cháu Nguyễn T.A. (SN 2016, cùng trú ở tổ dân phố 2, thị trấn Đắk Mil) được gia đình phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ.





Theo thông tin ban đầu, tối ngày 10/9, chồng chị L. đi ra ngoài có việc. Đến khoảng 19h cùng ngày, người chồng trở về nhà thì cửa bị khóa và không liên lạc được với vợ.



Đến khoảng 19h10', người chồng phá cửa để vào thì phát hiện vợ và con trai chết trong tư thế treo cổ nên đã trình báo cơ quan chức năng.



Căn nhà nơi xảy ra sự việc



Lãnh đạo thị trấn Đắk Mil cho biết, gia đình chị L. hiện đang gặp khó khăn về tài chính do tài sản đã thế chấp ngân hàng, có thể do suy nghĩ không thấu đáo nên chị L. đã tìm đến cái chết.



Sau khi nhận được tin báo, cơ quan công an đã đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân. Chính quyền địa phương cũng đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình.





http://baodaknong.org.vn/phap-luat-doi-song/phat-hien-nguoi-phu-nu-va-con-trai-5-tuoi-chet-trong-tu-the-treo-co-88932.html

Theo Thanh Hằng (baodaknong)