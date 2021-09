Người "kể chuyện" Kon Tum bằng ảnh

Mang trong mình niềm đam mê mãnh liệt với nhiếp ảnh, sức lực và tâm trí anh Nguyễn Ban (phường Duy Tân, thành phố Kon Tum) dành phần lớn cho những chuyến rong ruổi khắp các nẻo đường. Và sau mỗi chuyến đi ấy, anh lại “kể” về đất và người Kon Tum hiền hòa mà phóng khoáng, mộc mạc mà đẹp đẽ qua mỗi bức ảnh.

Dù sở hữu 2 tấm bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ về nông nghiệp, ngôn ngữ Anh và quản trị kinh doanh, nhưng anh Nguyễn Ban thừa nhận đam mê lớn nhất của mình vẫn là du lịch và nhiếp ảnh.

Anh Ban cho biết, cơ duyên đến với đam mê nhiếp ảnh của mình bắt nguồn từ những lần lặn lội xuống vùng sâu, vùng xa trong tỉnh để khảo sát, triển khai các mô hình nông nghiệp. Qua những chuyến đi ấy, tận mắt chứng kiến Kon Tum có rất nhiều cảnh đẹp và với niềm đam mê của mình, anh đã dùng điện thoại để lưu lại cảnh đẹp ấy.

Dần dà, anh phát hiện sở thích chụp ảnh ngày càng lớn dần nên đã đầu tư mua những thiết bị ghi hình chuyên nghiệp.



Anh Nguyễn Ban. Ảnh: S.C

Vì chưa qua trường lớp đào tạo nào về nhiếp ảnh nên khi có được máy ảnh, anh thường dành thời gian rảnh rỗi theo các nghệ sĩ nhiếp ảnh trong và ngoài tỉnh rong ruổi khắp nơi để học hỏi kinh nghiệm, rồi chịu khó mày mò học tập thêm từ các tài liệu về nhiếp ảnh.

Nhiều khi, để có được một bức ảnh, anh phải lặn lội đi cả ngày; trèo đèo, lội suối cả tiếng đồng hồ mới chụp được. Nhưng khi về rồi mở ảnh ra ngắm đi ngắm lại, thấy không ưng ý, thế là phải lặn lội đi chụp lại cho bằng được- anh Ban kể.

Anh Nguyễn Ban cho biết, để có được bức ảnh ưng ý, ngoài tốn nhiều thời gian, công sức, tiền bạc, thậm chí có lúc còn nguy hiểm đến tính mạng thì yếu tố kỹ thuật rất quan trọng, đặc biệt là việc canh ánh sáng và chọn vị trí để chụp ảnh.

Ví dụ, để có được bức ảnh thác Siu Puông (xã Đăk Na, huyện Tu Mơ Rông) ưng ý, anh Ban đã phải cất công đến địa điểm này 5 lần để quan sát, lựa chọn vị trí và chụp nhiều góc độ khác nhau, thời gian khác nhau mặc dù đường đi đến đây còn khó khăn hiểm trở. Đây là thác nước nằm ở độ cao hơn 1.600m so với mực nước biển, thác lại không đổ một dòng từ trên xuống mà chảy thành nhiều tầng liên tiếp nhau với tổng chiều cao hơn 200m, nên rất khó để có một bức ảnh đẹp, nếu chỉ “đến và chụp”.

“Để chắc ăn, tôi đã bỏ thời gian, công sức chọn nhiều hướng tiếp cận khác nhau như từ dưới chân thác ngược lên đỉnh thác, rồi qua những ngóc ngách của các tầng thác để ghi lại những đặc điểm của từng tầng. Tầng nào không leo tới được, tôi chọn cách tiếp cận bằng thiết bị bay không người lái để ghi hình một cách chi tiết nhất. Cũng may, sau đó, tôi cũng có được những bức hình vừa ý”- anh Ban chia sẻ.



Để có được bức ảnh thác Siu Puông ưng ý, anh Ban đã phải cất công đến địa điểm này 5 lần. Ảnh: NB

Gần đây nhất, anh Nguyễn Ban còn gây chú ý cho cộng đồng mạng và tạo ra một xu hướng check-in núi Chư Hreng (thuộc địa phận xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum) cho giới trẻ vì những bức ảnh "săn mây” và những quần thể đá tự nhiên tuyệt đẹp ở dãy núi này. Để có được bức ảnh đẹp về mây mù giăng phủ đỉnh núi Chư Hreng, từ 4 giờ sáng, anh Ban đã phải leo núi, canh thời điểm mặt trời vừa nhô lên để “bắt lấy” khoảnh khắc đẹp.

Hiện, anh Ban sở hữu nhiều bộ ảnh đẹp về "phố núi" Kon Tum, chim chóc, những thác nước hùng vĩ ở Kon Tum, cảnh đẹp Măng Đen, vườn sâm, lòng hồ thủy điện Thượng Kon Tum…

Ham muốn tìm kiếm, khám phá những điều mới mẻ, nhưng không vì thế mà anh Nguyễn Ban thờ ơ trước mỗi khuôn mặt, giá trị văn hóa mà anh nhìn thấy mỗi ngày. Không dễ dàng bỏ qua một khoảnh khắc đẹp nào ở nơi mình sống và những nơi mình đi qua, trong “kho tàng” ảnh đẹp của Nguyễn Ban có không ít những bức ảnh ghi lại vẻ đẹp tiềm ẩn hay những khoảnh khắc của cuộc sống đời thường. Đó có thể là mái nhà rông cao vút; cầu treo Kon Klor khi bình minh lên; những cô gái Ba Na giã gạo đầu làng; người đàn ông Xơ Đăng đan gùi… Tất cả đều mang đến những cảm xúc mạnh mẽ về thiên nhiên, văn hóa và con người Kon Tum.

Gần đây, anh Nguyễn Ban còn làm một việc thật ý nghĩa đó là thành lập nhóm "Nhiếp ảnh và du lịch Kon Tum", fanpage "Thắng cảnh Kon Tum" với mục đích giao lưu, học hỏi và cũng để giới thiệu phong cảnh, đất và người Kon Tum đến với mọi người.





Để có được những “tác phẩm” ưng ý, anh Nguyễn Ban phải tốn rất nhiều thời gian và công sức. Ảnh: N.B

Chia sẻ về điều này, anh Nguyễn Ban cho biết: "Kon Tum có quá nhiều cảnh đẹp. Là người đam mê du lịch và nhiếp ảnh nên tôi muốn góp phần nhỏ bé của mình từ những bức ảnh để mọi người biết đến Kon Tum nhiều hơn".

Dù luôn tự nhận mình chỉ là “người đam mê chụp ảnh” chứ chưa phải là “nghệ sĩ nhiếp ảnh”, nhưng anh Nguyễn Ban đã đạt nhiều giải thưởng về nhiếp ảnh, như Giải Nhì Cuộc thi ảnh nghệ thuật Eye of the Dragon" với chủ đề môi trường do Công ty quản lý Quỹ Eye of the Dragon và Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức năm 2019; giải Nhất và giải Khuyến khích Cuộc thi "Ảnh đẹp du lịch và Thiết kế mẫu sản phẩm lưu niệm văn hóa - du lịch tỉnh Kon Tum năm 2020" do Sở VH - TH&DL tỉnh Kon Tum tổ chức; giải Ba Cuộc thi ảnh về nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 do Bộ NN&PTNT tổ chức năm 2020. Đặc biệt, trong 3 năm liên tiếp 2019-2021, anh đều có tác phẩm được chọn triển lãm ở Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên, Cuộc thi ảnh Nghệ thuật quốc tế tổ chức tại Việt Nam.

Những phần thưởng luôn là niềm động viên, khích lệ để anh Nguyễn Ban tiếp tục học hỏi, tiếp tục nỗ lực để mỗi tác phẩm anh bấm máy ngày càng tươi mới hơn; góp phần quảng bá, giới thiệu hình ảnh Kon Tum đến với mọi miền đất nước và bạn bè quốc tế.