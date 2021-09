Mưa lũ từ bão số 5 làm sập nhiều cầu cống ở Kon Tum, Công an xác minh 1 thi thể

Sáng ngày 12.9, ngay sau khi bão số 5 (bão Conson) vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, tỉnh Kon Tum đang từng bước thống kê thiệt hại ban đầu. Nhiều công trình giao thông quan trọng và hồ đập thủy lợi bị sạt lở và hư hại do mưa lũ.



Đập thủy lợi Đắk Toa, huyện Kon Rẫy bị mưa lũ làm sạt lở nghiêm trọng phần bên hông đập. Ảnh: T.T

Tại huyện Tu Mơ Rông, cầu tràn Năng Nhỏ 1 trên Tỉnh lộ 678 đã rút nước tuy nhiên sập lún một phần. Cầu đi qua thôn Năng Nhỏ 2, xã Đắk Sao nước lũ làm sập đầu cầu, phương tiện không thể lưu thông.

Công an huyện đang xác minh trường hợp bà Y Ben (SN 1968, trú tại thôn Kon Hia 3, xã Đắk Rơ Ông) bị chết chưa rõ nguyên nhân, thi thể trôi dạt trên sông.



Nhiều cầu cống ở huyện Tu Mơ Rông bị nước lũ làm sạt lở, không thể đi lại. Ảnh: MV

Trong đêm 12.9, cầu tràn tại Km19+670 Tỉnh lộ 678 bị mưa lũ làm hư hỏng, Sở Giao thông Vận tải Kon Tum huy động lực lượng kè rọ đá, gia cố phần bị xói lỡ, hiện đã lưu thông trên tuyến.

Tại huyện Đắk Hà, hàng chục ha cà phê và lúa của người dân xã Đắk Xôi bị nước lũ nhấn chìm. Tại huyện Kon Rẫy, nước lũ cũng gây sạt lở đất nghiêm trọng và làm hư hỏng bên hông đập thủy lợi Đắk Toa.

Tại huyện Ngọc Hồi, tổng diện tích bị ngập nước trên 200ha cây trồng các loại (lúa nước, hoa màu, ao cá, cà phê, cây ăn quả,....), ước thiệt hại từ 30%-70%.



Cà phê, lúa đang vào vụ thu hoạch của người dân bị nước lũ nhấn chìm. Ảnh: T.T

Tại những khu vực nước lũ tràn qua gây nguy hiểm, UBND các xã làm rào chắn, đồng thời cảnh báo cho người dân không qua lại các điểm xung yếu, huy động đội xung kích và nhân dân kịp thời khắc phục các hậu quả do mưa bão gây ra.



Cầu tràn ở xã Đắk Pét, huyện Đắk Glei, nước lũ tràn qua không thể đi lại được. Ảnh: T.T

Hiện Kon Tum đang đề phòng mưa lớn tiếp tục có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở những nơi đất dốc. Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ nối với bão số 5, gió mùa Tây Nam có cường độ mạnh nên trên địa bàn tỉnh Kon Tum có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa các khu vực phổ biến đạt từ 120 - 260mm.