Khởi tố đối tượng xâm phạm, chống phá nhà nước

Đối tượng đã chuyển nhiều nội dung xuyên tạc, xâm phạm lợi ích, chống phá đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước cho các đối tượng phản động khác qua WhatsApp.

Sáng 20-9, Đại tá Nguyễn Văn Sỹ, Trưởng Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Y Wô Niê (SN 1970, trú buôn Pưk Prông, xã Ea Ning, huyện Cư Kuin) để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố đối tượng Y Wô Niê. Ảnh: C.A

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ đầu năm 2021, qua quá trình kiểm tra, theo dõi và xác minh thông tin, Công an huyện Cư Kuin đã phát hiện một tài khoản WhatsApp do đối tượng Y Wô Niê quản lý chuyển nhiều nội dung xuyên tạc, chống phá đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước cho các đối tượng phản động.

Cơ quan công an khám xét nơi ở của đối tượng Y Wô Niê và thu giữ nhiều tài liệu liên quan. Ảnh: C.A

Công an huyện Cư Kuin đã tiến hành triệu tập Y Wô Niê để làm việc. Tại cơ quan công an, Y Wô Niê đã thừa nhận hành vi trái pháp luật của mình.

Tiến hành khám xét nơi ở của Y Wô Niê, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cư Kuin đã thu giữ nhiều tài liệu có nội dung, hình ảnh không đúng sự thật, vu khống, xúc phạm và bôi nhọ uy tín, danh dự của Đảng, nhà nước, của chính quyền địa phương, lực lượng công an trên địa bàn huyện Cư Kuin và tỉnh Đắk Lắk.