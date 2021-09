Khởi tố đối tượng tấn công tổ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19

Nam thanh niên liên tục quấy rối, dùng gạch tấn công 2 nữ nhân viên y tế và cán bộ công an khiến 1 người bị thương.



Sáng 28-9, Trung tá Nguyễn Xuân Đức, Trưởng Công an huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông, cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Y Tin (SN 1990, trú bon Đắk Sắk, xã Đắk Sắk, huyện Đắk Mil) để điều tra về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Đối tượng Y Tin tại cơ quan công an.



Theo thông tin ban đầu, chiều 26-9, tổ công tác của Trạm y tế xã Đắk Sắk gồm chị L.T.L và chị P.T.A.T đến Nhà cộng đồng bon Đắk Sắk thực hiện nhiệm vụ phòng chống Covid-19.



Lúc này, đối tượng Y Tin đến quấy rối, dùng gạch tấn công 2 nữ cán bộ y tế, không cho thực hiện nhiệm vụ.



Sau đó, tổ công tác của Công an xã Đắk Sắk có mặt vận động. Tuy nhiên, đối tượng Y Tin vẫn tiếp tục chống đối, chửi bới và tấn công 1 thành viên trong tổ công tác bị thương.



