Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tiền của người đang cách ly y tế

Đối tượng Nguyễn Hữu Huy tạo thông tin giả, dựng chuyện bị cơ quan chức năng huyện Đức Trọng kiểm tra camera giám sát ở cơ sở lưu trú, lừa đảo chiếm đoạt 26 triệu đồng của người đang cách ly.





Công an huyện Đức Trọng thực hiện lệnh bắt tạm giam đối tượng. (Nguồn: congan.com.vn)



Ngày 1/9, Công an huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hữu Huy (28 tuổi, ngụ tại Phường 15, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Viện Kiểm soát nhân dân cùng cấp đã phê chuẩn các quyết định này.



Trước đó, vào ngày 8/7/2021, Ủy ban Nhân dân huyện Đức Trọng quyết định thành lập khu cách ly phòng chống dịch COVID-19 cho người từ vùng dịch về tại cơ sở lưu trú có thu phí trên địa bàn.



Cơ sở lưu trú N.L (thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng) được kích hoạt từ ngày 28/7 để đón 29 công dân từ Thành phố Hồ Chí Minh về cách ly tập trung trong 21 ngày.



Nguyễn Hữu Huy là nhân viên lễ tân của cơ sở lưu trú trên, chịu trách nhiệm tiếp nhận, xếp phòng và thu tiền lưu trú của người cách ly theo quy định. Để thuận tiện cho công việc, trách tiếp xúc với người đang cách ly, Huy tạo ứng dụng trên Zalo, thành lập hội nhóm người đang cách ly tại cơ sở lưu trú; đồng thời, cung cấp số tài khoản của mình để tiện cho việc giao dịch, chuyển tiền phí lưu trú.



Ngày 12/8, Huy phát hiện một số người đang tập trung chơi trên sân thượng của cơ sở lưu trú, liền yêu cầu mọi người về phòng thực hiện nghiêm quy định cách ly theo yêu cầu.



Do thiếu tiền tiêu xài và tham gia đánh bạc trên mạng Internet nên ngày 13/8, Nguyễn Hữu Huy tạo thông tin giả, dựng chuyện bị cơ quan chức năng huyện Đức Trọng kiểm tra camera giám sát ở cơ sở lưu trú phát hiện 16 người vi phạm quy định về cách ly tại cơ sở lưu trú nên Huy bị phạt vi phạm hành chính 48 triệu đồng rồi đưa lên nhóm Zalo.



Sau khi tạo được lòng tin, Huy mượn tiền và nhận tiền đóng góp của 14 người đang cách ly tại cơ sở lưu trú, mỗi người từ 500 nghìn đồng đến 6 triệu đồng.



Tổng số tiền Huy lừa đảo, chiếm đoạt của người đang cách ly là 26 triệu đồng. Từ số tiền lừa đảo Huy sử dụng tiêu xài cá nhân và đánh bạc hết, không có khả năng chi trả.



Tại Cơ quan điều tra, Huy đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện Công an huyện Đức Trọng đang điều tra, làm rõ để nhanh chóng đưa ra xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật của Nguyễn Hữu Huy nhằm răn đe đối tượng có ý định lợi dụng tình hình dịch COVID-19 để vi phạm pháp luật.

Theo Đặng Tuấn (TTXVN/Vietnam+)