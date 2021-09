Đắk Nông: Phạt 154 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 6 tháng đối với Công ty TNHH Nhân Đức Pharma

UBND tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định xử phạt Công ty TNHH Nhân Đức Pharma 154 triệu đồng. Ngoài ra, công ty này còn bị tạm đình chỉ hoạt động 6 tháng do một số hành vi vi phạm.



Công an kiểm tra kho hàng của Công ty TNHH Nhân Đức Pharma. Ảnh: Công an cung cấp

Theo quyết định, Công ty TNHH Nhân Đức Pharma bị xử phạt số tiền 154 triệu đồng và bị tạm đình chỉ hoạt động 6 tháng.

Theo xác định của cơ quan chức năng, Công ty TNHH Nhân Đức Pharma có các hành vi vi phạm: Hành nghề dược hóa là dược phẩm khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép; kinh doanh thực phẩm chức năng không có giấy đăng ký đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm và kinh doanh hàng hóa không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.



Lực lượng chức năng lập biên bản thu giữ các mặt hàng tại kho của Công ty TNHH Nhân Đức Pharma. Ảnh: Công an cung cấp

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng tịch thu 639 sản phẩm (8 mặt hàng là vật tư y tế không rõ nguồn gốc); buộc tiêu hủy 326 sản phẩm (21 mặt hàng là dược phẩm) và 3.469 sản phẩm (71 mặt hàng là thực phẩm chức năng bảo vệ sức khỏe) của Công ty TNHH Nhân Đức Pharma.

Trước đó, ngày 24/8, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Đắk Nông đã bắt quả tang nhân viên Công ty TNHH Nhân Đức Pharma đang vận chuyển 10 lọ dầu thảo dược xoa bóp trị liệu thần kinh xương khớp; 15 hộp canxi nano Plus new; 24 tuýp Actiso, 10 hộp băng gạc y tế... để bán cho khách hàng.

Ngay sau đó, đơn vị này đã đã phối hợp với Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm và Phòng Nghiệp vụ dược thuộc Sở Y tế Đắk Nông kiểm tra hành chính tại kho hàng của Công ty TNHH Nhân Đức Pharma (ở thôn 7, xã Nhân Cơ).

Thời điểm kiểm tra, Công ty TNHH Nhân Đức Pharma chỉ cung cấp được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nhưng không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thực phẩm chức năng, vật tư y tế theo quy định. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm và tạm giữ toàn bộ tang vật gồm 4.434 sản phẩm/100 mặt hàng...