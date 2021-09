Đắk Lắk: Truy tìm nhóm thanh niên ra đường nhảy múa giữa mùa dịch Covid-19

Một nhóm thanh niên ở Đắk Lắk ra đường bật nhạc, nhảy múa giữa lúc dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội.



Nhóm thanh niên nhảy múa giữa đường. Ảnh: Cắt từ clip

Ngày 4.9, một lãnh đạo UBND TT.Phước An (H.Krông Pắk, Đắk Lắk) cho biết đang xác minh danh tính nhóm thanh niên ra đường bật nhạc, nhảy múa giữa mùa dịch Covid-19 để xử lý theo quy định.

Trước đó, vào đêm 3.9, nhiều trang mạng xã hội đăng tải clip dài hơn 3 phút, ghi lại cảnh một nhóm thanh niên có biểu hiện không còn tỉnh táo, ra đường bật nhạc, nhảy múa trong khi địa phương đang thực hiện giãn cách phòng chống dịch Covid-19.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc trong clip xảy ra tại địa bàn TT.Phước An, H.Krông Pắk. Sau khi clip được đăng tải, hàng ngàn người đã vào bình luận, bày tỏ bức xúc, cho rằng nhóm thanh niên thiếu ý thức, không tuân thủ quy định phòng dịch Covid-19.

Lãnh đạo UBND TT.Phước An cho biết đã nắm được vụ việc, qua xác minh bước đầu, vào rạng sáng 2.9, nhóm thanh niên trên đã đến mua bánh canh của một quán ăn trên địa bàn TT.Phước An. Tuy nhiên, chủ quán chỉ bán mang về, không đồng ý cho khách ngồi ăn để đảm bảo quy định phòng chống dịch của địa phương.

Trong lúc chờ chủ quán làm bánh canh mang về, nhóm thanh niên đã dùng loa mini bật nhạc, ra đường nhảy múa gây mất an toàn giao thông nên người đi đường quay phim lại, đưa lên mạng xã hội.

“Hiện TT.Phước An đang thực hiện giãn cách xã hội trên tinh thần Chỉ thị 15 tăng cường để phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Lắk. Chúng tôi đã chỉ đạo lực lượng công an xác minh danh tính của những thanh niên liên quan để xử lý theo quy định”, lãnh đạo UBND TT.Phước An thông tin.