Đắk Lắk: Nhiều chùm ca bệnh liên quan thu mua nông sản, xét nghiệm sàng lọc hơn 3 vạn người

Sáng 18/9, Sở Y tế Đắk Lắk đã triển khai kế hoạch xét nghiệm chủ động phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TX Buôn Hồ, dự kiến lấy mẫu khoảng 33.077 người dân.

Trước đó, TX Buôn Hồ đã ghi nhận 150 trường hợp mắc Covid-19, trong đó có 1 trường hợp tử vong. Riêng các ngày từ 13- 16/9, ghi nhận liên tiếp các chùm ca bệnh, trong đó có liên quan đến các địa điểm thu mua nông sản, trái cây (21 trường hợp test nhanh dương tính với SARS-CoV-2, truy vết 137 trường hợp F1, đang điều tra và tổng hợp các trường hợp F2).



Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân trên địa bàn phường An Bình (TX Buôn Hồ). Ảnh: TT-TH Buôn Hồ.

Để sàng lọc chủ động, phát hiện kịp thời F0 trong cộng đồng, đặc biệt là những trường hợp F0 có liên quan đến chùm ca bệnh tại các địa điểm thu mua nông sản, trái cây trên địa bàn TX Buôn Hồ, Sở Y tế đã có văn bản khẩn triển khai kế hoạch xét nghiệm chủ động phòng, chống dịch Covid-19.



Người dân phường An Bình đợi lấy mẫu xét nghiệm. Ảnh: TT-TH Buôn Hồ

Theo đó, toàn bộ người dân từ 6 tuổi trở lên tại các phường An Lạc, An Bình, Thiện An, Đạt Hiếu sẽ được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc Covid-19. Dự kiến tổng số người lấy mẫu là 33.077 người/8.917 hộ gia đình. Thời gian thực hiện trong vòng 7 ngày, kể từ ngày 18/9.

Sáng cùng ngày, toàn tỉnh Đắk Lắk ghi nhận thêm 24 ca mắc Covid-19, nâng tổng số ca mắc lên 1.563 trường hợp. Trong đó, có 838 bệnh nhân đã xuất viện, 12 trường hợp tử vong.