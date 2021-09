Đạ Huoai: 40 giờ truy bắt đối tượng còn lại trong vụ vận chuyển gần 1 kg ma túy

Lúc 6 giờ 30 phút sáng 12/9, sau 40 giờ lẫn trốn, Nguyễn Mạnh Linh (tên thường gọi là Linh Quý - 30 tuổi, ngụ tại thị trấn Mađaguôi, huyện Đạ Huoai) đã bị lực lượng nghiệp vụ Công an huyện Đạ Huoai và Công an xã Hà Lâm phối hợp bắt giữ khi đối tượng đang trốn trong chòi vườn sầu riêng của người dân.



Xét xử vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy ở xã Pờ Y

Đối tượng Tô Vũ Tuấn bị Công an huyện Đạ Huoai bắt giữ khi đang tàng trữ, vận chuyển gần 1 kg ma túy và 709 viên thuốc lắc



Nguyễn Mạnh Linh là đối tượng dùng xe máy chở Tô Vũ Tuấn (thường gọi Tô Tuấn Vũ, 29 tuổi, ngụ tại xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập, Bình Phước) là kẻ mang gần 1 kg ma túy các loại và 709 viên thuốc đi theo đường rừng để vượt đèo Chuối. Khi có mặt tại Thôn 1 (xã Hà Lâm) vào trưa 10/9, Tô Vũ Tuấn bị các trinh sát Công an huyện Đạ Huoai và Công an xã Hà Lâm phối hợp khống chế bắt giữ cùng toàn bộ tang vật. Còn Nguyễn Mạnh Linh đã chạy thoát, bỏ trốn vào vườn rẫy của người dân.



Theo Thượng tá Nguyễn Thanh Nam – Trưởng Công an huyện Đạ Huoai, thời điểm Nguyễn Mạnh Linh bỏ trốn trên địa bàn huyện Đạ Huoai trời mưa tầm tã suốt ngày đêm. Linh lại là người địa phương nên thông thuộc địa bàn và là đối tượng nghiện ma túy nặng, nên gây nhiều khó khăn cho các lực lượng tham gia truy bắt đối tượng. Suốt 2 ngày qua, Công an huyện Đạ Huoai đã huy động tổng lực lượng Công an huyện và công an các xã, thị trấn vào cuộc triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy bắt đối tượng. Một tổ trinh sát thường trực tại nhà đối tượng Linh để vận động gia đình khuyên Linh ra đầu thú. Nhiều tổ trinh sát khác phối hợp cùng công an các xã, thị trấn trên địa bàn huyện thường trực dầm mưa, lội suối phong tỏa các đường mòn lối mở tại Thôn 1 (xã Hà Lâm) để đánh án truy bắt đối tượng. Cùng với việc truy bắt đối tượng, cơ quan công an cũng bố trí lực lượng phối hợp với lực lượng dân quân, dân phòng triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân trong khu vực, tránh trường hợp đối tượng liều lĩnh làm càn.



Trong suốt 40 giờ qua, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Đạ Huoai và công an các xã, thị trấn cùng các lực lượng dân quân, dân phòng trên địa bàn huyện đã phải dầm mưa, thường trực khắp vườn rẫy, đường mòn, lối mở khóa chặt vòng vây địa bàn Thôn 1 (xã Hà Lâm) để truy bắt đối tượng Linh. Đến 6 giờ sáng 12/9, khi xác định Nguyễn Mạnh Linh đang ẩn náu trong chòi canh sầu riêng của một hộ dân trên địa bàn Thôn 1 (xã Hà Lâm), bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Hình sự - Kinh tế - Ma túy Công an huyện Đạ Huoai và Công an xã Hà Lâm đã nhanh chóng áp sát không chế, bắt giữ đối tượng.





Nguyễn Mạnh Linh bị bắt giữ sau 40 giờ lẫn trốn trong vườn rẫy của người dân.



Hiện, Nguyễn Mạnh Linh đãđược Công an huyện Đạ Huoai áp giải về trụ sở để phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ án.



Trước đó, trưa 10/9, Công an huyện Đạ Huoai đã huy động cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Hình sự - Kinh tế - Ma túy cùng Công an xã Hà Lâm và Công an thị trấn Mađaguôi phối hợp bắt giữ Tô Vũ Tuấn khi đang vận chuyển ma túy, còn Linh thì bỏ trốn.



Khám xét khẩn cấp túi xách mà Tuấn đang mang theo bên mình, các trinh sát phát hiện bên trong chứa 900 gram ma túy các loại như methamphetamine (ma túy đá) và Ketamin, 709 viên ma túy tổng hợp nghi là thuốc lắc.



Tại cơ quan công an, Tô Vũ Tuấn khai nhận, số ma túy nói trên do đối tượng mua từ biên giới Campuchia với giá hơn 8.000 USD mang về Việt Nam để tiêu thụ.



Theo Công an huyện Đạ Huoai, đây là vụ án tàng trữ, vận chuyển ma túy có số lượng lớn nhất từ trước đến nay được triệt phá trên địa bàn huyện. Chiến công này của Công an huyện Đạ Huoai góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn và mang lại sự bình yên cho Nhân dân.

Theo HẢI ĐƯỜNG (baolamdong)