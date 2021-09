Bắt đối tượng trốn án phạt tù suốt 11 năm

Ngày 24/9, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Lâm Đồng cho biết vừa phối hợp cùng Công an huyện Di Linh bắt đối tượng Nguyễn Văn Sơn (64 tuổi, trú tại xã Định Thành A, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) trốn án tù 11 năm, đang đợi làm thủ tục bàn giao cho Công an tỉnh Bạc Liêu thụ lý giải quyết theo thẩm quyền.



Theo thông tin ban đầu, từ công tác nghiệp vụ, Đội truy nã - truy tìm Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Lâm Đồng phối hợp với Công an Di Linh bắt Nguyễn Văn Sơn vào tối 23/9. Theo hồ sơ, vào năm 2003, Nguyễn Văn Sơn đóng một hàng đáy trên đoạn sông hướng ra sông Gành Hào, thuộc ấp Cái Su, xã Hoà Tân, TP Cà Mau để khai thác thuỷ sản.



Tới năm 2008, Công an TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu xác định Nguyễn Văn Sơn phạm tội "Cản trở giao thông đường thủy gây chết người", quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 213 Bộ Luật hình sự. Cơ quan điều tra Công an TP Bạc Liêu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cho tại ngoại đối tượng chờ Toà án xét xử theo quy định pháp luật.



Ngày 22/7/2009, TAND TP Cà Mau xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Sơn 1 năm tù giam, bồi thường cho gia đình gia đình bị hại số tiền trên 22 triệu đồng.



Vốn không công ăn việc làm ổn định, thậm chí không đăng ký hộ khẩu thường trú ở bất kỳ đâu, bị cáo Sơn không chấp hành án phạt tù mà lợi dụng được xem xét, cho thời gian trình diện tại toà án để chấp hành hình phạt đã bỏ trốn khỏi địa phương vào tháng 10/2009. Do bị cáo đã bỏ trốn, không có mặt tại địa phương nên ngày 5/1/2010, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đông Hải ra quyết định truy nã đối tượng trên toàn quốc.



Tới tháng 9/2021, nhận thông tin về việc hỗ trợ truy tìm bị cáo của Công an huyện Đông Hải gửi đến, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Lâm Đồng đã rà soát, bằng các biện pháp nghiệp vụ phối hợp với Công an huyện Di Linh bắt được Nguyễn Văn Sơn tại một căn nhà trên địa bàn xã Gia Hiệp.



Hiện, Phòng Cảnh sát Hình sự đã bàn giao đối tượng cho Công an Di Linh làm thủ tục tạm giữ và đang chờ Công an huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu làm thủ tục tiếp nhận điều tra xử lý theo thẩm quyền.



Trước đó, cũng trong ngày 23/9, Đội truy nã - truy tìm Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Lâm đã phối hợp Công an Phường 10 (TP Đà Lạt) bắt được Phạm Văn Tiện (62 tuổi, trú tỉnh Đồng Nai) sau 37 năm trốn khỏi nơi giam giữ. Trong ngày, các trinh sát Công an Lâm Đồng đã di lý Phạm Văn Tiện bàn giao cho Công an tỉnh Đồng Nai xử lý theo thẩm quyền.



Theo C.PHONG (LĐ online)