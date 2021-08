Truy tố thầy giáo và "người tình" bôi nhọ lãnh đạo Đảng, nhà nước

Hai đối tượng, trong đó có một người là giáo viên đã lên mạng xã hội Facebook bôi nhọ hình ảnh của các lãnh đạo Đảng, nhà nước và tổ chức, cá nhân.





Ngày 4-8, VKSND huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can Y Bi Mlô (SN 1969, trú tại xã Cư Ni, huyện Ea Kar) và Trần Minh Chí (SN 1993, trú tại huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".



Theo cáo trạng, Y Bi Mlô là giáo viên của một Trường tiểu học tại xã Cư Ni. Thông qua mạng xã hội Facebook, Y Bi Mlô và Trần Minh Chí quen biết, phát sinh tình cảm quan hệ đồng tính. Năm 2016, Trần Minh Chí chuyển đến sống chung cùng với Y Bi Mlô tại xã Cư Ni.



Trong thời gian này, Y Bi Mlô thường xuyên vào các tài khoản Facebook của mình rồi tham gia vào các nhóm để bình luận, chửi bới trong các bài viết được xã hội quan tâm, các bình luận liên quan đến tôn giáo và nói xấu chế độ. Khi Y Bi Mlô bị bình luận chửi lại, Trần Minh Chí cũng vào bình luận, chửi lại những người này.



Năm 2018, Trần Minh Chí đã hướng dẫn Y Bi Mlô cài đặt ứng dụng trên điện thoại di động, hướng dẫn dùng ứng dụng để cắt ghép, chỉnh sửa hình ảnh. Sau đó, Y Bi Mlô dùng nhiều tài khoản Facebook đăng tải các hình ảnh đã cắt ghép, chỉnh sửa kèm nội dung bài viết phản ánh không đúng sự thật, bôi nhọ hình ảnh, uy tín, danh dự của các lãnh đạo Đảng, nhà nước.



Ngày 4-1, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Đắk Lắk, VKSND tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an huyện Ea Kar tiến hành kiểm tra khám xét hành chính chỗ ở của Y Bi Mlô và thu giữ nhiều đồ vật tài liệu có liên quan.



Tại cơ quan điều tra, 2 bị can khai nhận sử dụng các tài khoản Facebook trên, trực tiếp xâm hại đến uy tín, danh dự của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự.

Theo CAO NGUYÊN (NLĐO)