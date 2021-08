Thanh niên Kon Tum viết đơn tình nguyện tham gia chống dịch Covid-19

Với nhiệt huyết tuổi trẻ, tinh thần "đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên", nhiều bạn trẻ tại huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum, đã tự nguyện viết đơn tham gia Đội hình thanh niên tình nguyện phòng chống dịch Covid-19, xung phong hỗ trợ lực lượng chức năng trong công tác phòng, chống dịch tại địa phương.

Đoàn viên thanh niên huyện Đăk Hà tự nguyện viết đơn tham gia Đội hình thanh niên tình nguyện tham gia chống Covid-19.

Ngay khi biết được Huyện đoàn Đăk Hà đang kêu gọi những bạn trẻ tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại địa phương, em Nguyễn Trung An (18 tuổi, xã Đăk H'Ring, huyện Đăk Hà) đã viết đơn xung phong tình nguyện tham gia với mong muốn góp một phần công sức để đẩy lùi dịch bệnh.

Em Nguyễn Trung An chia sẻ, ban đầu em cảm thấy sợ vì mình có thể làm việc tại những vùng có nguy cơ lây nhiễm cao. Với sự động viên và chỗ dựa tinh thần vững chắc từ gia đình, em đã vượt qua nỗi sợ ban đầu để tích cực tham gia hỗ trợ, giảm tải áp lực cho lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch. Với quyết tâm cao của mình, hiện nay em tham gia hỗ trợ tại các khu cách ly tập trung, chốt kiểm soát dịch trên địa bàn để cống hiến sức trẻ, chung tay cùng lực lượng chức ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

Cùng chung suy nghĩ với An, em Vi Thị Hồng (19 tuổi, thôn 11, xã Đăk Ngọk, huyện Đăk Hà), sinh viên năm nhất của trường Đại học Quy Nhơn, tâm sự: "Em phải nghỉ học và trở về quê do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Nhìn thấy hình ảnh các cô, các chú ở tuyến đầu chống dịch vất vả, hình ảnh những đoàn người băng qua mưa gió, bồng theo con nhỏ để trở về quê khiến em vô cùng xót xa. Những hình ảnh trên đã thổi bùng ngọn lửa tuổi trẻ trong em, quyết tâm tham gia vào công tác chống dịch tại địa phương. Em mong muốn mình có thể góp những việc làm thiết thực, chung tay cùng chống dịch, bảo đảm an toàn cho mọi người".

Em Vi Thị Hồng đã nắn nót viết một lá đơn tình nguyện với nhiều tâm tư, nguyện vọng và dán hình ảnh của mình vào đơn để gửi Huyện đoàn Đăk Hà xung phong tham gia chống dịch.

Hồng trở thành 1 trong 5 thành viên trong đội hình tình nguyện của xã Đăk Ngọk. Hằng ngày, Hồng tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương.

"Trong cuộc chiến chống dịch Covid-19, các y, bác sĩ đã ngày đêm điều trị, chăm sóc cho những bệnh nhân, áp lực công việc là rất lớn. Do đó, bản thân em mong muốn được chia sẻ một phần khó khăn với đội ngũ y, bác sĩ và cống hiến sức trẻ của mình cho công tác chống dịch tại quê hương", em Vi Thị Hồng cho biết thêm.

Bên cạnh việc xung phong tình nguyện tham gia chống dịch, nhiều đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện Đăk Hà đi vận động người thân, bà con trong làng góp nông sản sạch để hỗ trợ người dân phía nam vượt qua giai đoạn khó khăn do đại dịch gây ra. Việc vận động diễn ra rất thuận lợi, được sự hưởng ứng nhiệt tình của đa số người dân, nhất là bà con người đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện. Những nông sản sạch từ vườn nhà hoặc do người dân đi hái về như: những ngọn măng rừng, quả bầu, quả bí, khoai lang... với mong muốn góp một phần công sức chia sẻ với người dân vùng dịch.

Đoàn viên đội bếp ăn tình nguyện tham gia chuẩn bị những bữa cơm gửi đến khu cách ly.

Đồng chí Hà Quốc Mạnh, Phó Bí thư Huyện đoàn Đăk Hà, cho biết: Những việc làm của các bạn trẻ đã phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của thế hệ trẻ, chung tay cùng cả hệ thống chính trị trong việc đẩy lùi đại dịch, giữ vững bình yên cho người dân. Nhiệt huyết tuổi trẻ của các tình nguyện viên đã góp phần hỗ trợ rất nhiều cho đội ngũ làm việc tại các khu cách ly và các tổ cộng đồng trên địa bàn.

Thời gian tới, Huyện đoàn Đăk Hà tiếp tục triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy tối đa sức trẻ trên địa bàn trong cuộc chiến đẩy lùi dịch Covid-19.

Hiện nay, nhiều bạn trẻ tại huyện Đăk Hà đã viết đơn tình nguyện tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Những lá đơn mang nhiều tâm tư, nguyện vọng của thế hệ trẻ với mong muốn giảm tải áp lực cho đội ngũ đang làm nhiệm vụ trên tuyến đầu chống dịch.

Huyện đoàn Đăk Hà đã phân công các tình nguyện viên vào nhiều đội như: Bếp ăn tình nguyện, hỗ trợ khu cách ly, hỗ trợ công tác tiêm vaccine tại địa phương; một số bạn sẽ được tham gia hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ ở tuyến tỉnh khi cần thiết. Tùy nhiệm vụ được giao, các tình nguyện viên tại các đội luôn thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao.

Có thể kể đến đội Bếp ăn tình nguyện đã nấu tặng 110 suất cơm cho người đang cách ly; đội hỗ trợ khu cách ly đã tổ chức dọn dẹp hai đợt tại khu cách ly tập trung của huyện.