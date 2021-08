Phạt người đăng tin sai sự thật về xe chở người về quê gặp tai nạn

Lực lượng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng đã phát hiện tài khoản Facebook cá nhân “H.D” đăng trang “Rao vặt Bảo Lộc” thông tin sai sự thật.





Bà N.T.L làm việc với cơ quan chức năng. (Ảnh: TTXVN phát)



Ngày 1/8, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Lâm Đồng) cho biết đơn vị đã xác định, lập biên bản vả xử lý người đăng tin sai sự thật trên mạng xã hội có nội dung “xe chở người về quê tránh dịch gặp tai nạn thảm khốc”.



Trước đó, qua công tác bảo đảm an ninh trên không gian mạng, lực lượng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng đã phát hiện tài khoản Facebook cá nhân “H.D” đăng trang “Rao vặt Bảo Lộc” thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận.



Cụ thể, tài khoản này đã đăng tải một vụ tai nạn giao thông có tựa đề: “Xe giường nằm chở người về quê tránh dịch gặp tai nạn thảm khốc, ít nhất 22 người chết và bị thương”, kèm hình ảnh là hiện trường một vụ tai nạn giao thông thảm khốc. Tuy nhiên, thực tế, đây là một vụ tai nạn đã xảy ra từ hồi tháng 4/2017 tại tỉnh Hà Tĩnh.



Sau khi điều tra, lực lượng chức năng xác định chủ tài khoản là chị N.T.L., sinh năm 1983, trú tại xã Mỹ Đức, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng.



Lực lượng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm công nghệ cao Lâm Đồng đã phối hợp Công an huyện Đạ Tẻh mời chị N.T.L. đến cơ quan Công an làm việc.



Tại đây, chị L. thừa nhận đã sử dụng tài khoản Facebook này để đọc thông tin vụ tai nạn giao thông trên một trang mạng, sau đó chia sẻ lên trang facebook cá nhân và trang facebook “Rao vặt Bảo Lộc” trong khi chưa xác minh, kiểm chứng.



Sau khi làm việc với cơ quan chức năng, chị N.T.L. đã nhận thức rõ được hành vi vi phạm pháp luật của mình. Công an huyện Đạ Tẻh đã củng cố hồ sơ, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chị L. với số tiền là 10 triệu đồng và yêu cầu chị L. cam kết không tái phạm.

Theo Chu Quốc Hùng (TTXVN/Vietnam+)