Người dân vùng dịch ở Đắk Lắk mừng vui vì liên tục được nhận tiếp tế

Những ngày qua, người dân tại 4 vùng bị cách ly, phong tỏa ở huyện Krông Ana (tỉnh Đắk Lắk) đều chung cảm giác ấm áp, thân tình khi liên tục nhận được đồ tiếp tế từ tổ chức Công đoàn và nhà hảo tâm tại địa phương.



Chương trình "Cửa hàng nhu yếu phẩm 0 đồng" do Liên đoàn Lao động huyện Krông Ana (tỉnh Đắk Lắk) phối hợp với nhiều đơn vị triển khai giúp đỡ người dân vùng dịch. Ảnh: B.T

Ngày 26.8, Liên đoàn Lao động huyện Krông Ana (tỉnh Đắk Lắk) đã tổng kết chương trình "Cửa hàng nhu yếu phẩm 0 đồng".

Chương trình được tổ chức từ ngày 21 đến 26.8, do Liên đoàn Lao động huyện phối hợp với cửa hàng sắt thép An Lạc và lực lượng Công an trao hơn 650 suất quà đến tận tay người dân tại các khu vực bị giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Theo đó, bà con tại thôn 1, 2 (xã Bình Hòa), buôn Dhăm, Ea Kruế (xã Ea Bông) và 18 hộ dân ở xã Quảng Điền - những nơi từng ghi nhận ca nhiễm COVID-19, đều liên tục được nhận hàng tiếp tế.



CSGT huyện Krông Ana hỗ trợ vận chuyển, phân bổ hàng hoá đến các khu vực. Ảnh: B.T

Ông Lê Hoành (thôn 2, xã Bình Hòa, huyện Krông Ana) tâm sự: "Tôi năm nay đã lớn tuổi, đi lại khó khăn nhưng ngay từ sáng sớm đã di chuyển hơn 1km đến địa điểm được thông báo trước đó để nhận vật phẩm tiếp tế.

Những ngày qua, bà con vùng dịch chúng tôi liên tục được nhận đồ tiếp tế từ các cấp chính quyền, nhà hảo tâm nên không phải quá lo lắng việc thiếu thốn các nhu yếu phẩm cần thiết cho sinh hoạt hằng ngày. Trân trọng cám ơn tổ chức Công đoàn địa phương cũng như nhà tài trợ đã tận tình hỗ trợ người dân vùng dịch chúng tôi".



Đây là chương trình có quy mô lớn do một Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở tỉnh Đắk Lắk kêu gọi tổ chức. Ảnh: B.T

Huyện Krông Ana là một trong những địa phương có số ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng thấp nhất tỉnh Đắk Lắk.

Chị Nguyễn Thị Tuyết Sương (chủ cửa hàng sắt thép An Lạc, xã Bình Hòa, huyện Krông Ana) bày tỏ: "Trong đợt dịch này, doanh nghiệp chúng tôi nhận thấy sự khó khăn, thiếu thốn của người dân trong các khu vực bị cách ly, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiếu số. Vì lẽ đó, tôi cố gắng phối hợp với Công đoàn địa phương san sẻ yêu thương với bà con những lúc khốn khó. Đến thời điểm hiện tại, doanh nghiệp trích hơn 200 triệu đồng mua lương thực, nhu yếu phẩm hỗ trợ cho các hộ gia đình".



Những bó rau, củ quả xanh mướt sắp được chuyển đến cho người dân vùng dịch. Ảnh: B.T

Bà Hoàng Thị Mai Hương - Chủ tịch Liên đoàn Lao Động huyện Krông Ana - cho hay, đơn vị làm được chương trình này một phần nhờ vào sự hỗ trợ kinh tế từ doanh nghiệp và lực lượng CSGT giúp đỡ phân phối kịp thời hàng hóa đến từng khu vực. Riêng, số lượng rau của quả đảm bảo mỗi ngày hơn 2 tấn để bố trí cho 4 thôn, buôn.

Cả hệ thống chính trị ở xã cũng phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng để chương trình phát huy hiệu quả cao nhất; qua đó, đảm bảo cho người dân vùng dịch không phải lo lắng đến việc thiếu thốn lương thực. Sắp tới, tùy theo tình hình dịch bệnh, Công đoàn huyện sẽ tiếp tục triển khai những chương trình ý nghĩa như thế này, bà Hương nhấn mạnh.