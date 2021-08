Làm giả chứng từ chuyển tiền của ngân hàng để chiếm đoạt tài sản

Công an huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng, vừa triệu tập 2 đối tượng lên Facebook tìm người cần bán xe gắn máy rồi làm giả chứng từ chuyển tiền qua ngân hàng rồi chiếm đoạt tài sản, mang đi cầm đồ lấy tiền tiêu xài.



Công an nhanh chóng triệu tập các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: KP



Hai đối tượng bị Công an huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng, triệu tập là: Lê Đức Hiếu, 24 tuổi, trú tại tổ dân phố 4, phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc và Lê Đình Long, 26 tuổi, trú tại thôn Thanh Bình, xã Lộc Đức, huyện Bảo Lâm, để phục vụ công tác điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Trước đó, ngày 4.8, Công an xã Lộc An (huyện Bảo Lâm) đã tiếp nhận tin báo của 2 nạn nhân, gồm anh Trần Tiến Anh (trú tại huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận) và chị Châu Thị Trà Mi (trú tại Phường 9, thành phố Đà Lạt) trình báo về việc bị các đối tượng giả vờ mua xe máy nhưng sau đó đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Lộc An đã nhanh chóng báo cáo vụ việc với Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Bảo Lâm để xác minh, điều tra làm rõ theo thẩm quyền.



Vào cuộc xác minh, cơ quan điều tra Công an huyện Bảo Lâm nhanh chóng xác định Lê Đức Hiếu và Lê Đình Long là 2 đối tượng đã thực hiện các vụ lừa đảo chiếm đoạt 2 xe máy của các nạn nhân nêu trên.





Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, xử lý theo quy định. Ảnh: KP



Cụ thể, ngày 31.7.2021, Lê Đức Hiếu vào mạng xã hội Facebook tìm kiếm những người có nhu cầu bán xe máy qua mạng để thực hiện hành vi lừa đảo. Khi thấy tài khoản Facebook của anh Trần Tiến Anh đăng bán chiếc xe máy với giá 41 triệu đồng, Hiếu đã thỏa thuận mua chiếc xe nói trên.



Sau khi thoả thuận xong, Hiếu đã làm giả hóa đơn ngân hàng thể hiện đã chuyển tiền bằng Internet Banking để mua xe. Sau đó, Hiếu chụp màn hình chuyển hình ảnh hoá đơn giả (với đầy đủ thông tin họ tên, số tài khoản ngân hàng) đã giao dịch cho anh Tiến Anh và yêu cầu gửi xe máy.



Vì tin tưởng Hiếu đã chuyển tiền, nhưng vì ngày cuối tuần nên bị nghẽn mạng, nên anh Tiến Anh vẫn gửi xe máy từ Bình Thuận đến điểm hẹn nhận xe tại Thôn 1 (xã Lộc An, huyện Bảo Lâm) cho Hiếu như đã thỏa thuận.



Cũng trong ngày 31.7, với thủ đoạn tương tự, Lê Đức Hiếu đã hướng dẫn cho Lê Đình Long thực hiện vụ lừa đảo để chiếm đoạt chiếc xe máy của chị Châu Thị Trà Mi, trú tại Phường 9, thành phố Đà Lạt với giá trị 42,5 triệu đồng.



Sau khi lừa đảo được xe máy, Hiếu và Long đã khóa tài khoản Facebook và cắt đứt liên lạc điện thoại với các nạn nhân. Có xe máy trong tay, Hiếu và Long mang ra tiệm cầm đồ bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.



Làm việc với cơ quan chức năng, Lê Đức Hiếu và Lê Đình Long đã thừa nhận toàn bộ hành vi làm giả hóa đơn chuyển tiền để thực hiện việc lừa đảo mua xe máy chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân.



Hiện Công an huyện Bảo Lâm đã thu hồi được 2 chiếc xe máy mà Hiếu và Long đã lừa đảo chiếm đoạt, đồng thời, tiếp tục phối hợp mở rộng điều tra xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.





