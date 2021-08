Hỗ trợ đưa 550 công dân từ Đồng Nai về quê Đắk Lắk tránh dịch

Ngày 20/8, các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai tổ chức hỗ trợ đưa 550 công nhân tạm trú trên địa bàn về quê tỉnh Đắk Lắk tránh dịch.



Công dân xếp hàng xét nghiệm nhanh Covid-19 trước khi lên đường về quê tỉnh Đắk Lắk.

Tại Sân vận động Đồng Nai ở phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa (Đồng Nai), các cơ quan chức năng hai tỉnh Đồng Nai và Đắk Lắk đã bố trí 550 người dân lên 25 xe ô-tô về quê Đắk Lắk để tránh dịch.

Các công dân được tổ chức đưa về quê lần này, gồm: người già, trẻ em, phụ nữ mang thai, đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi; người đi khám, chữa bệnh, thăm thân nhân, người khuyết tật… đang tạm trú trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có nhu cầu trở về Đắk Lắk.



Công dân xếp hành di chuyển lên xe về quê tỉnh Đắk Lắk.

Những người dân về quê Đắk Lắk được ngành chức năng tỉnh Đồng Nai hỗ trợ miễn phí xét nghiệm nhanh Covid-19. Tất cả có kết quả âm tính mới được đưa về quê. 550 công dân được trang bị quần áo bảo hộ phòng, chống dịch bảo đảm an toàn trong suốt hành trình về quê. Công an tỉnh Đồng Nai bố trí lực lượng bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực tập kết, bố trí xe dẫn đường cho đoàn xe đến hết địa phận tỉnh Đồng Nai.

Trước đó, ngay sau khi nhận văn bản đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc đưa công dân về quê, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh làm đầu mối phối hợp chặt chẽ các ngành chức năng có phương án hỗ trợ đưa công dân Đắk Lắk đang tạm trú tại Đồng Nai trở về địa phương an toàn theo quy định.

Chiều 19/8, tỉnh Đồng Nai cũng đã hỗ trợ đưa 116 công dân đang tạm trú trên địa bàn về quê tỉnh Phú Yên. Theo kế hoạch, ngày 23/8 tới, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai sẽ tiếp tục phối hợp tỉnh Phú Yên hỗ trợ đưa 150 công dân về quê để phòng dịch.