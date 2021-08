Đắk Nông: Bắt đối tượng quay clip tống tiền doanh nghiệp

Trước đó, ngày 29/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Mil (Đắk Nông) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Trịnh Phương Nam (SN 1988, làm việc tại Công ty TNHH MTV Truyền hình Giáo dục và Pháp luật, địa chỉ tại TP.HCM) để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản. Từ ngày 10 đến 15/7, Nam đã đến gặp gỡ rồi đe dọa 1 chủ cơ sở chăn nuôi trên địa bàn huyện Đắk Mil. Nam đã yêu cầu chủ cơ sở này phải đưa trực tiếp và chuyển khoản cho mình tổng cộng 8 triệu đồng, nếu không sẽ viết và đăng bài phản ánh về một số sai phạm của cơ sở. Ngày 17/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Mil đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trịnh Phương Nam. Khám xét tại nơi làm việc của Nam, công an thu giữ 2 điện thoại di động, 1 laptop, 1 thẻ nhà báo, 3 thẻ cộng tác viên mang tên Trịnh Phương Nam cùng một số tài liệu, đồ vật liên quan khác. Nam khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và cho biết thẻ nhà báo là do Nam nhờ người khác làm giúp.