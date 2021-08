Đắk Lắk: Thêm một ổ dịch Covid-19 bùng phát tại 2 buôn vùng sâu

Tại 2 buôn dân tộc thiểu số ở H.Krông Búk (Đắk Lắk) vừa ghi nhận 13 ca nhiễm và 80 trường hợp test nhanh dương tính Covid-19 nhưng chưa xác định được nguồn lây.



Cơ quan y tế lấy mẫu xét nghiệm tầm soát Covid-19 cho người dân xã Cư Né. Ảnh: Sở Y tế Đắk Lắk

Ngày 22.8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk và Trung tâm Y tế H.Krông Búk tiếp tục triển khai truy vết, lấy mẫu test nhanh kháng nguyên các trường hợp liên quan đến chùm ca bệnh Covid-19 vừa phát hiện tại buôn Đrao và buôn Ktơng Drun, thuộc xã vùng sâu Cư Né, H.Krông Búk.

Tính đến cuối ngày 21.8, lực lượng y tế đã lấy hơn 1.800 mẫu test nhanh kháng nguyên cho người dân tại 2 buôn trên; trong đó ghi nhận 80 trường hợp dương tính Covid-19.

Trước đó, tại 2 buôn Đrao và Ktơng Drun, có 13 trường hợp dương tính Covid-19 sau khi được xét nghiệm khẳng định bằng phương pháp RT-PCR .

Qua điều tra dịch tễ, trên địa bàn xã Cư Né có công nhân của các nhà máy điện gió đang làm việc và tiếp xúc với người dân địa phương. Tại một quán nước gần buôn Đrao, thường có công nhân đến nghỉ ngơi, uống nước, chủ quán vừa được xét nghiệm có kết quả dương tính Covid-19 nhưng chưa xác định được nguồn lây.

Theo đánh giá của CDC Đắk Lắk, việc xuất hiện chùm ca bệnh trên địa bàn xã Cư Né là do quá trình dịch bệnh có thể đã qua 3 - 4 chu trình lây, nguồn lây nhiễm do xâm nhập từ bên ngoài, có thể do người dân đi từ vùng dịch về, hoặc liên quan đến việc vận chuyển trang thiết bị vật tư ngành điện từ các tỉnh thành về địa phương...

Cùng ngày, một lãnh đạo Trung tâm Y tế H.Krông Búk cho biết ban đầu đơn vị được giao nhiệm vụ điều trị cho bệnh nhân Covid-19 tầng 1 với 100 giường bệnh nhưng do số lượng bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn tăng đột biến nên được Sở Y tế Đắk Lắk bổ sung 50 giường bệnh. H.Krông Búk cũng đã kích hoạt khu cách ly tập trung số 2 với sức chứa 160 người để tiếp nhận cách ly các trường hợp F1.

Theo Sở Y tế Đắk Lắk, đến sáng 22.8, toàn tỉnh ghi nhận 706 trường hợp mắc Covid-19; trong đó đang điều trị 503 ca, khỏi bệnh 200 ca và tử vong 3 ca. Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận một số ổ dịch Covid-19 phát sinh trong cộng đồng các buôn làng đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện Cư Kuin, Krông Bông, Krông Pắk, TX.Buôn Hồ.