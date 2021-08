Đắk Lắk: Một thanh niên tử vong nghi do đột qụy khi đang cách ly tại nhà

Trở về Đắk Lắk từ Bình Dương, một nam thanh niên thực hiện cách ly y tế tại nhà để phòng dịch Covid-19 được 2 tuần thì không may tử vong, nghi do đột quỵ.

Bệnh viện dã chiến tại Đắk Lắk, nơi thực hiện cách ly y tế nhiều trường hợp F1. Ảnh: Hoàng Bình

Tối 8.8, ông Nguyễn Đình Chung, Chủ tịch UBND P.Khánh Xuân (TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), xác nhận trên địa bàn phường vừa xảy ra một trường hợp tử vong nghi do đột quỵ trong thời gian cách ly để phòng chống Covid-19 tại nhà.

Theo ông Chung, trường hợp tử vong là anh N.Đ.T (24 tuổi, trú TDP.15, P.Khánh Xuân). Ngày 25.7, anh T. từ tỉnh Bình Dương về Đắk Lắk và thực hiện cách ly y tế 14 ngày tại nhà.

Ngày 6.8, anh T. được ngành y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 theo phương pháp RT-PCR và có kết quả âm tính. Đêm 7.8, anh T. vẫn chơi đùa cùng người thân trong gia đình, không có biểu hiện gì bất thường. Đến sáng 8.8, người nhà phát hiện anh T. đã tử vong nên trình báo cơ quan chức năng.

Cũng theo ông Chung, sau khi xảy ra sự việc, ngành y tế tiếp tục lấy mẫu dịch tễ của anh T. để xét nghiệm Covid-19 thêm một lần nữa và đã cho kết quả âm tính.

Ngoài ra, Công an TP.Buôn Ma Thuột cũng đến khám nghiệm hiện trường và xác định vụ việc không có yếu tố án mạng. “Công an và ngành y tế xác định vụ việc không phải án mạng, cũng không liên quan đến dịch Covid-19 mà nghi do đột quỵ. UBND phường đã yêu cầu gia đình anh T. phải thực hiện đúng theo Chỉ thị 16 mà TP.Buôn Ma Thuột đang áp dụng trong quá trình tổ chức tang lễ cho người thân”, ông Chung nói.

Theo thống kê của Sở Y tế Đắk Lắk, đến chiều 8.8, toàn tỉnh ghi nhận 391 trường hợp nhiễm Covid-19. Trong đó, có 14 trường hợp đã xuất viện và 1 trường hợp tử vong. Hiện toàn tỉnh Đắk Lắk đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ; riêng TP.Buôn Ma Thuột đang áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 để phòng chống dịch Covid-19.